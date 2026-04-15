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Hospital Santo Antônio recebe secretário do Ministério da Saúde

Visita oficial discutirá expansão de residências médicas e fortalecimento do atendimento na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
15/04/2026 às 10h30 Atualizada em 15/04/2026 às 10h36
Hospital Santo Antônio recebe secretário do Ministério da Saúde
(Foto: Assessoria de Imprensa - Ministério da Saúde)

O Hospital Santo Antônio será palco de importante agenda na saúde. A unidade receberá o secretário do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (17). A visita está marcada para às 8 horas, em Tenente Portela.

O deputado Bohn Gass articulou o encontro. Também participaram das tratativas o vice-prefeito Claudenir Scherer e a gestora Mirna Braucks. O secretário Felipe Proenço estará presente para discutir avanços na área.

A principal pauta será a ampliação de vagas de residências médicas. O objetivo é fortalecer a formação de profissionais na Região Celeiro. A iniciativa busca qualificar o atendimento e fixar médicos na região.

O hospital é referência e terá papel central na proposta. A agenda reforça a integração entre governo federal e lideranças locais. A expectativa é ampliar a capacidade de ensino e assistência em saúde

 

 

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