Hospital Santo Antônio recebe secretário do Ministério da Saúde

O Hospital Santo Antônio será palco de importante agenda na saúde. A unidade receberá o secretário do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (17). A visita está marcada para às 8 horas, em Tenente Portela.

O deputado Bohn Gass articulou o encontro. Também participaram das tratativas o vice-prefeito Claudenir Scherer e a gestora Mirna Braucks. O secretário Felipe Proenço estará presente para discutir avanços na área.

A principal pauta será a ampliação de vagas de residências médicas. O objetivo é fortalecer a formação de profissionais na Região Celeiro. A iniciativa busca qualificar o atendimento e fixar médicos na região.

O hospital é referência e terá papel central na proposta. A agenda reforça a integração entre governo federal e lideranças locais. A expectativa é ampliar a capacidade de ensino e assistência em saúde

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