WhatsApp prepara recurso que avisa sobre acessos simultâneos em dispositivos

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova ferramenta voltada à proteção de contas em aparelhos com sistema Android. A proposta é permitir que os usuários acompanhem, em tempo real, a atividade de dispositivos conectados ao aplicativo.

A novidade foi identificada em uma versão de testes do aplicativo e tem como objetivo simplificar o controle de sessões ativas, dispensando a necessidade de acessar manualmente a área de dispositivos vinculados.

O principal diferencial será o envio de notificações automáticas sempre que um segundo aparelho estiver conectado ao mesmo tempo que o celular principal. Dessa forma, o usuário poderá agir rapidamente, encerrando acessos suspeitos de forma imediata.

Na prática, ao utilizar o aplicativo no smartphone, a pessoa receberá um alerta caso exista outra sessão ativa simultaneamente, seja em computador ou tablet. Isso facilita a identificação de possíveis usos indevidos da conta.

Por motivos de segurança, esses avisos serão direcionados apenas ao dispositivo principal, que funciona como central de controle da conta.

Segundo informações divulgadas pelo portal WABetaInfo, a ferramenta será especialmente útil para evitar acessos não autorizados em situações comuns, como deixar o WhatsApp Web aberto em um computador compartilhado.

Atualmente, o aplicativo já oferece a opção de gerenciar aparelhos conectados, mas exige que o próprio usuário realize verificações frequentes para garantir que não haja acessos indevidos.

Além disso, o mensageiro também começou a esclarecer a aparição de contatos desconhecidos nos Status e passou a liberar a criação de nomes de usuário personalizados.

Personalização Digital

* Versão Web do WhatsApp terá novos temas para conversas no navegador

* Ferramenta permitirá mudar cores e organizar chats com estilos diferentes

Outra novidade em desenvolvimento envolve a versão para navegador do WhatsApp Web, que deve ganhar opções de personalização visual das conversas.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso permitirá alterar o visual dos chats com diferentes temas, incluindo mudanças nas cores das mensagens e planos de fundo adaptáveis ao estilo escolhido.

A proposta é oferecer maior liberdade estética para quem utiliza o mensageiro no computador, possibilitando definir um padrão geral ou aplicar estilos distintos para conversas específicas, como grupos de trabalho, familiares ou amigos.

Além do aspecto visual, a novidade também deve contribuir para a acessibilidade, permitindo a escolha de combinações de cores mais confortáveis para a leitura.

Diferente do que ocorre em redes como o Instagram, onde as alterações podem ser vistas por todos os participantes, no caso do WhatsApp a personalização será individual, visível apenas para quem configurou.

A expectativa é que o recurso ofereça dezenas de variações de cores e intensidades, ampliando as possibilidades de customização dentro da plataforma.

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