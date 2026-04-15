Nova espécie pré-histórica é identificada por pesquisadores no interior do RS

Paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) descobriram uma nova espécie de réptil que viveu há 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul. O animal — um novo rincossauro, batizado de Isodapedon varzealis — tinha um bico semelhante ao de um papagaio e foi identificado a partir de um crânio fóssil encontrado em Agudo, na Região Central do RS.

O crânio do Isodapedon varzealis foi escavado em 2020. Após um delicado trabalho de limpeza no laboratório do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM), os pesquisadores analisaram suas características.

A principal particularidade que o diferencia de outros rincossauros — répteis herbívoros e quadrúpedes comuns na região — é a simetria das placas dentárias no maxilar, usadas para esmagar vegetais.

Isso permitiu indicar que se trata de uma espécie ainda desconhecida. Afinal, os rincossauros tinham os dentes do maxilar organizados em duas ou mais “placas” divididas por uma fenda, geralmente formando partes bastante assimétricas entre si.

O nome Isodapedon significa “placas dentárias iguais”. “Faz referência às porções simétricas do maxilar, em comparação a outros rincossauros, onde é assimétrico. Já varzealis é uma homenagem ao local que o fóssil foi encontrado, em Várzea do Agudo“, explica a paleontóloga Jeung Hee Schiefelbein, que liderou a pesquisa.

Como era o ‘réptil-papagaio’

Com base no crânio, os cientistas estimam que o animal teria entre 1,2 e 1,5 metro de comprimento, mas poderia atingir até 3 metros. Era um herbívoro quadrúpede com um bico pontiagudo, que o ajudava a cortar plantas e a cavar o solo em busca de raízes.

No ecossistema do Período Triássico, há 230 milhões de anos, o Isodapedon varzealis era uma presa para répteis maiores, como ancestrais de jacarés e os primeiros dinossauros que habitavam a região.

(Foto: Divulgação / Caio Fantini)

Ponte entre continentes

A análise da espécie indicou um forte parentesco com o Hyperodapedon gordoni, um rincossauro encontrado na Escócia.

Onde está o fóssil

O fóssil de Isodapedon varzealis está no acervo científico do CAPPA/UFSM, localizado em São João do Polêsine (RS). O centro integra o Geoparque Quarta Colônia da UNESCO e tem uma exposição aberta à visitação gratuita.

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