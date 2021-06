Santo Augusto: Paciente diagnosticada com covid-19 é transferida para hospital de Parobé

O Hospital Bom Pastor está com 22 pacientes na ala Covid-19 nesta terça-feira, 01.

São 14 pacientes de Santo Augusto, quatro do Braga, um de Inhacorá, dois de Nova Ramada e um de Joia.

Uma mulher de Santo Augusto, com 45 anos, portadora de Síndrome de Down e Diabetes, foi intubada na noite de ontem, 31, e transferida para um Hospital de Parobé.

Outra mulher de Santo Augusto, de 60 anos, que internou no sábado, 29, está intubada e aguarda leito em UTI.

Ontem três pacientes de Santo Augusto receberam alta médica.

Santo Augusto tem 129 casos ativos de coronavírus.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.