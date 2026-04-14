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Seminário regional debate integração e soluções para desafios da fronteira noroeste

Evento em Santa Rosa reunirá instituições e comunidade para fortalecer ações de proteção social.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
14/04/2026 às 14h52 Atualizada em 14/04/2026 às 15h02
Seminário regional debate integração e soluções para desafios da fronteira noroeste
(Foto: Ilustrativa / Produzida Com Recurso de IA)

O Comando Regional de Polícia Militar da Fronteira Noroeste (CRPM), com sede em Santa Rosa, realiza o 1º Seminário de Segurança Pública e Desenvolvimento da Fronteira Noroeste. A proposta é promover um espaço de diálogo e troca de experiências voltado à construção de soluções para os desafios enfrentados pela sociedade.

O encontro busca integrar diferentes instituições e lideranças, incentivando ações conjuntas que fortaleçam a segurança pública e ampliem a proteção social na região.

O seminário acontece no dia 08 de maio de 2026, a partir das 9 horas da manhã, no auditório do Centro Administrativo do Parque de Exposições da Fenasoja.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas de forma antecipada. A organização alerta que as vagas são limitadas e orienta os interessados a garantirem participação o quanto antes clicando aqui.

 

 

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