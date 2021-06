Edil cobra explicação de empresa por paralisação de obra em bairro de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (24/05), o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), através de proposição, cobrou notificação à empresa responsável pelo projeto da quadra de esportes do bairro Engenho Velho, questionando sobre o motivo da paralisação das obras e exigindo a retomada imediata dos trabalhos.

— Já houve discussões e comentários aqui na Câmara de Vereadores sobre a quadra de esportes no bairro Engenho Velho. A gente esperou a empresa retomar os trabalhos e isso não aconteceu — frisou o pedetista. Ele revelou que recentemente, juntamente com servidores municipais, tentou contato telefônico com a firma sediada em Constantina/RS, mas as ligações não foram atendidas.

— A comunidade do bairro Engenho Velho está esperando uma resposta do porquê paralisou a obra. Apresento essa solicitação aqui para que a empresa seja notificada e diga se vão concluir ou não a obra — destacou Lucas Santos da Cruz.

O edil ainda acrescentou que parte do valor referente ao projeto já foi depositada na conta da empresa.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 053/2021 acabou aprovada sem votos contrários.

