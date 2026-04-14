Casos de violência contra a mulher crescem na Região Celeiro em 2026

Informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul na última sexta-feira, dia 10, revelam um avanço preocupante nos índices de violência contra a mulher na Região Celeiro ao longo do primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Somente em março deste ano, foram contabilizadas 93 ocorrências, número superior aos 71 registros de março de 2025 e também acima dos 82 casos verificados no mesmo mês de 2024. Com isso, o acumulado de 2026 já indica uma elevação superior a 25% em relação ao ano anterior.
No comparativo entre janeiro e março, os dados mostram que 2025 teve 204 ocorrências, enquanto em 2026 esse total subiu para 259 casos. Entre os delitos mais frequentes neste início de ano, o destaque fica para ameaças, com 150 registros. Em seguida aparecem os casos de lesão corporal, com 101 ocorrências, e oito registros de estupro.
Apesar do aumento geral, especialistas avaliam que o crescimento nos registros de ameaças pode estar ligado ao maior nível de conscientização das vítimas e ao incentivo à formalização das denúncias. A busca por ajuda logo nos primeiros sinais pode evitar a evolução para situações mais graves de agressão.
Municípios com índices elevados
O levantamento também aponta que sete municípios da Região Celeiro apresentaram taxas acima da média regional no período analisado, que ficou em 3,71 casos por mil mulheres.
Entre as cidades com maiores índices estão Campo Novo, Bom Progresso, Braga, Coronel Bicaco, Redentora e Tiradentes do Sul.
Por outro lado, localidades como Vista Gaúcha e Inhacorá registraram os menores índices, com apenas uma ocorrência cada durante o trimestre, ambas relacionadas a agressões.
Ranking por números totais
Considerando os dados absolutos, o município de Três Passos lidera o ranking regional, com 43 registros, sendo 26 deles por ameaça. Na sequência aparecem Tenente Portela e Redentora, com 27 casos cada, dos quais 16 também correspondem a ameaças.
Forma de cálculo
Em função da baixa densidade populacional da Região Celeiro, a Secretaria da Segurança Pública adotou um critério diferenciado para análise dos dados. Ao invés da taxa por 100 mil habitantes, utilizada no restante do Estado, a região utiliza o número de ocorrências por mil mulheres, proporcionando uma leitura mais fiel da realidade local.
Lista completa
Barra do Guarita – 04 ameaça e 01 lesão corporal
Bom Progresso – 04 ameaça e 04 lesão corporal
Braga – 08 ameaça e 03 lesões corporal
Campo Novo – 11 ameaça e 09 lesão corporal
Chiapeta – 02 ameaça e 02 lesão corporal
Coronel Bicaco – 09 ameaça, 02 estupro e 07 lesão corporal
Crissiumal – 09 ameaça e 15 lesão corporal
Derrubadas – 03 ameaça, 01 estupro e 01 lesão corporal
Esperança do Sul – 02 ameaça e 03 lesão corporal
Humaitá – 01 ameaça e 01 lesão corporal
Inhacorá – 01 lesão corporal
Miraguaí – 12 ameaça, 01 estupro e 01 lesão corporal
Redentora – 16 ameaça e 11 lesão corporal
Santo Augusto – 19 ameaça, 02 estupro e 04 lesão corporal
São Martinho – 03 lesão corporal
São Valério do Sul – 02 ameaça
Sede Nova – 02 ameaça e 02 lesão corporal
Tenente Portela – 16 ameaça e 11 lesão corporal
Tiradentes do Sul – 04 ameaça, 01 estupro e 05 lesão corporal
Três Passos – 26 ameaça, 01 estupro e 05 lesão corporal
Vista Gaúcha – 01 lesão corporal
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp