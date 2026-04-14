Casos de violência contra a mulher crescem na Região Celeiro em 2026

Informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul na última sexta-feira, dia 10, revelam um avanço preocupante nos índices de violência contra a mulher na Região Celeiro ao longo do primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Somente em março deste ano, foram contabilizadas 93 ocorrências, número superior aos 71 registros de março de 2025 e também acima dos 82 casos verificados no mesmo mês de 2024. Com isso, o acumulado de 2026 já indica uma elevação superior a 25% em relação ao ano anterior.

No comparativo entre janeiro e março, os dados mostram que 2025 teve 204 ocorrências, enquanto em 2026 esse total subiu para 259 casos. Entre os delitos mais frequentes neste início de ano, o destaque fica para ameaças, com 150 registros. Em seguida aparecem os casos de lesão corporal, com 101 ocorrências, e oito registros de estupro.

Apesar do aumento geral, especialistas avaliam que o crescimento nos registros de ameaças pode estar ligado ao maior nível de conscientização das vítimas e ao incentivo à formalização das denúncias. A busca por ajuda logo nos primeiros sinais pode evitar a evolução para situações mais graves de agressão.

Municípios com índices elevados

O levantamento também aponta que sete municípios da Região Celeiro apresentaram taxas acima da média regional no período analisado, que ficou em 3,71 casos por mil mulheres.

Entre as cidades com maiores índices estão Campo Novo, Bom Progresso, Braga, Coronel Bicaco, Redentora e Tiradentes do Sul.

Por outro lado, localidades como Vista Gaúcha e Inhacorá registraram os menores índices, com apenas uma ocorrência cada durante o trimestre, ambas relacionadas a agressões.

Ranking por números totais

Considerando os dados absolutos, o município de Três Passos lidera o ranking regional, com 43 registros, sendo 26 deles por ameaça. Na sequência aparecem Tenente Portela e Redentora, com 27 casos cada, dos quais 16 também correspondem a ameaças.

Forma de cálculo

Em função da baixa densidade populacional da Região Celeiro, a Secretaria da Segurança Pública adotou um critério diferenciado para análise dos dados. Ao invés da taxa por 100 mil habitantes, utilizada no restante do Estado, a região utiliza o número de ocorrências por mil mulheres, proporcionando uma leitura mais fiel da realidade local.

Lista completa

Barra do Guarita – 04 ameaça e 01 lesão corporal

Bom Progresso – 04 ameaça e 04 lesão corporal

Braga – 08 ameaça e 03 lesões corporal

Campo Novo – 11 ameaça e 09 lesão corporal

Chiapeta – 02 ameaça e 02 lesão corporal

Coronel Bicaco – 09 ameaça, 02 estupro e 07 lesão corporal

Crissiumal – 09 ameaça e 15 lesão corporal

Derrubadas – 03 ameaça, 01 estupro e 01 lesão corporal

Esperança do Sul – 02 ameaça e 03 lesão corporal

Humaitá – 01 ameaça e 01 lesão corporal

Inhacorá – 01 lesão corporal

Miraguaí – 12 ameaça, 01 estupro e 01 lesão corporal

Redentora – 16 ameaça e 11 lesão corporal

Santo Augusto – 19 ameaça, 02 estupro e 04 lesão corporal

São Martinho – 03 lesão corporal

São Valério do Sul – 02 ameaça

Sede Nova – 02 ameaça e 02 lesão corporal

Tenente Portela – 16 ameaça e 11 lesão corporal

Tiradentes do Sul – 04 ameaça, 01 estupro e 05 lesão corporal

Três Passos – 26 ameaça, 01 estupro e 05 lesão corporal

Vista Gaúcha – 01 lesão corporal

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