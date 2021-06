Derrubadas: Sorteio Nota Fiscal municipal contempla três moradores

A administração municipal de Derrubadas realizou na manhã de segunda-feira (31) a divulgação do sorteio municipal da Nota Fiscal Gaúcha, referente ao mês de maio. Para concorrer aos prêmios, o munípice deve colocar o CPF nas notas fisicias das compras feitas no comércio local. Segundo o comunicado postado na rede social do município, o cidadão contemplado pode retirar o vale-compra junto ao setor de administração. Confira os ganhadores:

1º Raquel de Oliveira R$ 250,00 residente em Três Passos.

2º Irene Guedes Martins R$ 200,00 residente em Derrubadas.

3º Magaiber Daniel Reisner R$ 150,00 residente em Tenente Portela.