Tenente Portela se aproxima de 1,5 mil casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico da terça-feira (01/06) revela que, desde o começo da pandemia, Tenente Portela contabiliza 1.483 moradores infectados com o novo coronavírus. Do total de contaminados, 1.389 estão recuperados e 23 morreram.

No primeiro dia de junho, o município possui 71 casos ativos da doença e 17 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

O Hospital Santo Antônio (HSA) registra três domiciliados em Tenente Portela internados por causa da Covid-19. São dois pacientes com diagnóstico positivo (emergência intensiva e UTI) e um caso suspeito (enfermaria).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.