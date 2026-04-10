Barra Do Guarita recebe certificação nacional por excelência na gestão da assistência social

O município de Barra do Guarita alcançou destaque em nível nacional ao receber o Selo Ouro do Fundo Nacional de Assistência Social, reconhecimento concedido a gestões que demonstram alto padrão na administração dos recursos destinados à área social.

A certificação é atribuída com base em critérios técnicos rigorosos, que analisam desde a organização financeira até o cumprimento de normas contábeis e de prestação de contas. Para atingir o nível máximo, foi necessário comprovar eficiência na aplicação dos recursos repassados, especialmente aqueles destinados aos serviços de proteção social básica e especial.

Entre os pontos avaliados estão a correta utilização dos recursos públicos, a transparência nos processos por meio de sistemas oficiais e o planejamento adequado, garantindo que os investimentos alcancem efetivamente as famílias em situação de vulnerabilidade.

O resultado reflete o trabalho integrado das equipes responsáveis pela assistência social no município, que atuam de forma organizada e comprometida com a qualidade dos serviços prestados.

Com esse desempenho, o município permanece habilitado a receber novos repasses e investimentos voltados à área social, fortalecendo ainda mais as políticas públicas destinadas à população.

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