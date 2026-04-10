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Tenente Portela anuncia construção de nova Unidade Básica de Saúde

Projeto prevê investimento de cerca de R$ 2,5 milhões e ampliação no atendimento à população.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
10/04/2026 às 10h00
Tenente Portela anuncia construção de nova Unidade Básica de Saúde
(Foto: Reprodução / Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela))

O município de Tenente Portela dá mais um passo importante no fortalecimento da área da saúde com a confirmação de recursos destinados à construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Novo Portela.

O projeto conta com um repasse superior a R$ 2 milhões oriundo do Governo Federal, por meio de um programa voltado à melhoria da infraestrutura pública. Como contrapartida, a administração municipal aplicará mais de R$ 400 mil, totalizando aproximadamente R$ 2,5 milhões para a execução completa da obra.

Com o investimento garantido, a iniciativa avança para a fase inicial, com a preparação para o início da construção, que deve ampliar a capacidade de atendimento da rede básica no município.

A futura unidade será projetada com estrutura moderna, visando oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde e um atendimento mais qualificado à comunidade.

Representantes da administração municipal estiveram no local onde o prédio será erguido, acompanhando os primeiros encaminhamentos e a organização do terreno.

O investimento reforça o compromisso do município com a melhoria contínua dos serviços de saúde e representa um avanço significativo para a população local.

 

 

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