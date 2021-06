Redentora realiza a vacinação de guardas municipais, motoristas e cobradores de transportes coletivos e caminhoneiros

A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização, comunica que está realizando a vacinação em novos grupos prioritários, contra a Covid 19, hoje, dia 01 de junho.

Deverão comparecer à Sala de Vacinas para realizar a imunização :

- Guardas municipais,

- Trabalhadores de transporte coletivo: motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros,

- Caminhoneiros: motoristas de transporte rodoviário de cargas (definido no art.1°, II da Lei n° 13.103, de 2 de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista).

Para receber a vacina é necessário apresentar CPF e cartão SUS, e um comprovante de vínculo empregatício. Todos deverão comparecer com documentação comprobatória da atividade exercida.

Dúvidas e informações pelo telefone (55) 99638-8853.

A população deve ficar atenta às redes sociais do Município e órgãos de imprensa local, onde serão divulgados os próximos grupos a serem vacinados.

