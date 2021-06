Com complicações do Covid, vice-prefeito de Três de Maio é hospitalizado

A Administração Municipal de Três de Maio informou que o vice-prefeito, Josias Correa, se encontra internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) devido a complicações da Covid-19.

O Executivo aproveita para reforçar aos munícipes o pedido para que não descuidem das medidas básicas de segurança, que utilizem máscara, façam a higienização constante das mãos, evitem compartilhar utensílios pessoais, mantenham o distanciamento social e evitem circular pela cidade sem necessidade.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.