Famurs elege novo presidente e define diretoria para gestão 2026/2027

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) definiu, na última segunda-feira (6), o comando da entidade para o próximo período administrativo. Com ampla maioria dos votos, o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, conhecido como Ique, foi confirmado como novo presidente da instituição.

A composição da diretoria conta com representantes de diferentes regiões do Estado. Entre eles, estão o prefeito de Três Passos, Arlei Luis Tomazoni, e o prefeito de Boa Vista do Buricá, João Rudinei Sehnem, que assumem cargos de vice-presidência.

Ao todo, foram registrados 240 votos no processo, sendo que a chapa vencedora obteve 237, com apenas três votos entre brancos e nulos. A indicação de Vedovato partiu do MDB, que assume o comando da entidade até abril de 2027, sucedendo a atual presidente Adriane Perin de Oliveira, prefeita de Nonoai.

A escolha segue o sistema de alternância entre partidos com maior número de prefeitos eleitos no Estado, prática adotada desde 2005. Neste ciclo, o MDB, segunda maior força nas eleições municipais de 2024, garantiu o direito de liderar a entidade, com previsão de sucessão futura por representantes de outras siglas.

Posse oficial

A cerimônia de transmissão de cargo e posse da nova diretoria está marcada para o dia 30 de abril, no Parque Municipal de Eventos de Imbé. O ato ocorrerá durante o encerramento de um seminário voltado à qualificação de gestores municipais, que inicia no dia 28.

A nova gestão contará com presidente e sete vice-presidentes, representando diversas associações regionais e partidos, reforçando a atuação conjunta em prol dos municípios gaúchos.

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