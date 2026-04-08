Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Famurs elege novo presidente e define diretoria para gestão 2026/2027

Prefeitos da região também passam a integrar a liderança da entidade municipalista.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Famurs / Rádio Alto Uruguai
08/04/2026 às 11h20
Famurs elege novo presidente e define diretoria para gestão 2026/2027
(Foto: André Bresolin / Ascom Famurs)

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) definiu, na última segunda-feira (6), o comando da entidade para o próximo período administrativo. Com ampla maioria dos votos, o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, conhecido como Ique, foi confirmado como novo presidente da instituição.

A composição da diretoria conta com representantes de diferentes regiões do Estado. Entre eles, estão o prefeito de Três Passos, Arlei Luis Tomazoni, e o prefeito de Boa Vista do Buricá, João Rudinei Sehnem, que assumem cargos de vice-presidência.

Ao todo, foram registrados 240 votos no processo, sendo que a chapa vencedora obteve 237, com apenas três votos entre brancos e nulos. A indicação de Vedovato partiu do MDB, que assume o comando da entidade até abril de 2027, sucedendo a atual presidente Adriane Perin de Oliveira, prefeita de Nonoai.

A escolha segue o sistema de alternância entre partidos com maior número de prefeitos eleitos no Estado, prática adotada desde 2005. Neste ciclo, o MDB, segunda maior força nas eleições municipais de 2024, garantiu o direito de liderar a entidade, com previsão de sucessão futura por representantes de outras siglas.

Posse oficial

A cerimônia de transmissão de cargo e posse da nova diretoria está marcada para o dia 30 de abril, no Parque Municipal de Eventos de Imbé. O ato ocorrerá durante o encerramento de um seminário voltado à qualificação de gestores municipais, que inicia no dia 28.

A nova gestão contará com presidente e sete vice-presidentes, representando diversas associações regionais e partidos, reforçando a atuação conjunta em prol dos municípios gaúchos.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Assessoria de Comunicação / Unimed Noroeste/RS)
Atendimento Ampliado Há 3 horas

Unimed Noroeste/RS altera horários do setor de relacionamento com clientes

Mudança busca oferecer mais comodidade e eficiência no atendimento aos beneficiários.

 (Foto: Divulgação / Macuco Yucumã)
Turismo Sustentável Há 4 horas

Parque Estadual do Turvo agora conta com limitação diária de visitantes

Contemplação do Salto do Yucumã é a principal atração da unidade de conservação localizada em Derrubadas.

 (Foto: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)
Educação Fiscal Há 23 horas

Derrubadas avança na organização do seminário regional de educação fiscal e nota fiscal gaúcha

Encontro reuniu equipes de diferentes setores para definir programação, logística e ações do evento.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Data Especial Há 1 dia

7 de abril celebra o Dia do Jornalista e destaca a importância da informação

Profissionais da comunicação são reconhecidos pelo compromisso com a verdade e a ética.

 (Foto: Reprodução / LA+)
Segurança Pública Há 1 dia

Polícia Civil encerra mês de combate ao feminicídio com ações em 28 municípios da região

Campanha da 14ª DPRI ampliou presença em escolas, CTGs e entidades, com foco na prevenção e na denúncia.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
61% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Internacional Há 3 minutos

Irã ameaça romper cessar-fogo após ataques de Israel contra o Líbano
Senado Federal Há 3 minutos

Proteção a passageira em situação de vulnerabilidade passa na CDH
Senado Federal Há 3 minutos

CAS fará audiências sobre diagnóstico de câncer e doenças oculares
Segurança Pública Há 23 minutos

Brigada Militar cria ferramenta inovadora com uso de algoritmos para fortalecer o combate ao feminicídio no Estado
Senado Federal Há 23 minutos

Prazo maior para exames médicos em planos de saúde vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -1,03%
Euro
R$ 5,95 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,102,63 +2,71%
Ibovespa
191,843,13 pts 1.9%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias