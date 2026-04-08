Unimed Noroeste/RS altera horários do setor de relacionamento com clientes

A Unimed Noroeste/RS comunicou aos seus usuários a atualização nos horários de funcionamento do setor de Relacionamento com o Cliente, com o objetivo de tornar o atendimento mais ágil, organizado e acessível.

O atendimento presencial ocorre na sede administrativa da cooperativa, situada na Rua Siqueira Couto, nº 93, sala 101, no centro de Ijuí, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Já para quem não pode se deslocar até o local ou reside em outros municípios da região, o contato também pode ser feito por telefone, pelo número (55) 3331-9700, selecionando a opção de Relacionamento com o Cliente, com atendimento das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. Os novos horários estão em vigor desde o dia 23 de março.

Conforme o diretor-executivo da cooperativa, o médico Fernando Vargas Bueno, o setor desempenha função essencial no suporte aos beneficiários. Segundo ele, o serviço é responsável por receber demandas, orientar sobre planos e serviços, além de auxiliar em procedimentos como autorizações e uso das plataformas digitais.

A mudança reforça o compromisso da instituição em aprimorar continuamente a qualidade do atendimento e fortalecer a proximidade com seus clientes.

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