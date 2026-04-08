Parque Estadual do Turvo agora conta com limitação diária de visitantes

A empresa concessionária Macuco Yucumã, responsável pela gestão do Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, anunciou a adoção de um novo controle de acesso, estabelecendo o máximo de 252 visitantes por dia na unidade.

De acordo com a administradora, a decisão segue normas já estabelecidas e tem como principal objetivo garantir a conservação ambiental, além de proporcionar visitas mais organizadas e de melhor qualidade.

A orientação é que os interessados em conhecer o parque adquiram seus ingressos com antecedência pelo site oficial da concessionária, evitando contratempos e assegurando o acesso.

Localizado às margens do Rio Uruguai, o Parque Estadual do Turvo é uma área de preservação integral situada em Derrubadas, na divisa com Santa Catarina e com a província argentina de Misiones. Com uma extensão de 17.492 hectares, o local abriga rica biodiversidade e é considerado um dos principais destinos naturais do Rio Grande do Sul.

O grande destaque da unidade é o Salto do Yucumã, reconhecido como a maior queda d’água longitudinal do planeta. Além do espetáculo natural, o parque oferece diversas atividades aos visitantes, como trilhas em meio à mata, passeios náuticos, prática de caiaque, ciclismo e experiências de aventura em contato direto com a natureza.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp