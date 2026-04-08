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Parque Estadual do Turvo agora conta com limitação diária de visitantes

Contemplação do Salto do Yucumã é a principal atração da unidade de conservação localizada em Derrubadas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
08/04/2026 às 09h50
Parque Estadual do Turvo agora conta com limitação diária de visitantes
(Foto: Divulgação / Macuco Yucumã)

A empresa concessionária Macuco Yucumã, responsável pela gestão do Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, anunciou a adoção de um novo controle de acesso, estabelecendo o máximo de 252 visitantes por dia na unidade.

De acordo com a administradora, a decisão segue normas já estabelecidas e tem como principal objetivo garantir a conservação ambiental, além de proporcionar visitas mais organizadas e de melhor qualidade.

A orientação é que os interessados em conhecer o parque adquiram seus ingressos com antecedência pelo site oficial da concessionária, evitando contratempos e assegurando o acesso.

Localizado às margens do Rio Uruguai, o Parque Estadual do Turvo é uma área de preservação integral situada em Derrubadas, na divisa com Santa Catarina e com a província argentina de Misiones. Com uma extensão de 17.492 hectares, o local abriga rica biodiversidade e é considerado um dos principais destinos naturais do Rio Grande do Sul.

O grande destaque da unidade é o Salto do Yucumã, reconhecido como a maior queda d’água longitudinal do planeta. Além do espetáculo natural, o parque oferece diversas atividades aos visitantes, como trilhas em meio à mata, passeios náuticos, prática de caiaque, ciclismo e experiências de aventura em contato direto com a natureza.

 

 

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