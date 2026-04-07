Derrubadas avança na organização do seminário regional de educação fiscal e nota fiscal gaúcha

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou, na manhã de segunda-feira, 6 de abril, uma reunião com o grupo de trabalho responsável pela organização do Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha – “Disseminando Saberes”, previsto para ocorrer em 13 de maio de 2026, no município.

O encontro reuniu representantes das áreas da Educação, Fazenda e do setor tributário, com o objetivo de alinhar as ações necessárias para a execução do evento, que deve contar com a participação de municípios da região e de representantes da Receita Estadual. A articulação entre os setores busca garantir uma programação estruturada e uma organização eficiente, contemplando todas as etapas do seminário.

Durante a reunião, foram apresentados e validados os principais pontos da programação, além dos encaminhamentos relacionados à organização geral, estratégias de divulgação, processo de inscrições e logística. Na ocasião, também foi detalhado o Concurso Municipal de Educação Fiscal, que já está em desenvolvimento junto aos estudantes de todas as etapas da rede municipal de ensino, com atividades que terão culminância durante o seminário.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da cidadania, a valorização da educação fiscal e o estímulo à participação social, fortalecendo ações integradas entre diferentes setores da administração pública e a comunidade escolar.

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