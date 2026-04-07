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7 de abril celebra o Dia do Jornalista e destaca a importância da informação

Profissionais da comunicação são reconhecidos pelo compromisso com a verdade e a ética.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
07/04/2026 às 11h09
7 de abril celebra o Dia do Jornalista e destaca a importância da informação
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

O Dia do Jornalista é lembrado todos os anos em 7 de abril, marcando uma homenagem aos profissionais da comunicação que têm a missão de investigar, checar e divulgar informações relevantes para a sociedade.

Atuando em diferentes meios, como rádio, televisão, portais digitais e jornais impressos, esses profissionais desempenham um papel fundamental ao levar notícias sobre fatos locais, regionais, nacionais e internacionais, sempre pautados pela responsabilidade, imparcialidade e uso de fontes confiáveis.

Origem da data

A criação da data está ligada à Associação Brasileira de Imprensa, que instituiu a homenagem em reconhecimento à trajetória de Giovanni Battista Libero Badaró, figura marcante na luta por mudanças políticas no país.

Badaró, que também atuava como médico, foi morto em 1830, na cidade de São Paulo, em meio a conflitos com adversários políticos. O episódio provocou forte mobilização popular e contribuiu para um momento decisivo da história nacional.

No ano seguinte, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono, abrindo caminho para que seu filho, Dom Pedro II, assumisse o Império ainda jovem.

A oficialização do Dia do Jornalista ocorreu apenas em 1931, cem anos após esses acontecimentos históricos. Além disso, a mesma data também marca a fundação da própria Associação Brasileira de Imprensa, em 1908, entidade criada para defender os direitos da categoria.

A data reforça a relevância do jornalismo como pilar da democracia e da construção de uma sociedade bem informada.

 

 

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