18ª FEICAP divulga programação diversificada e gratuita para toda a comunidade local e regional

A 18ª edição da FEICAP – Feira Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária de Três Passos – já tem sua programação oficial definida e promete seis dias intensos de atividades, conhecimento, cultura, entretenimento e oportunidades de negócios. O evento acontece de 16 a 21 de abril, no Parque de Exposições Egon Júlio Goelzer, com entrada gratuita todos os dias.

Com o propósito de ser uma feira cada vez mais inclusiva e acessível, a FEICAP 2026 aposta em uma programação ampla, pensada para todos os públicos. Ao longo dos seis dias, visitantes poderão participar de painéis, palestras, atividades educativas, ações de saúde, atrações culturais, além de shows e momentos de integração para toda a família.

A programação está organizada por temáticas diárias, contemplando áreas estratégicas como empreendedorismo, educação, turismo, agro e o protagonismo feminino. Entre os destaques estão o Dia do Empreendedorismo, com painéis sobre marketing, gestão financeira e tendências do varejo; o Dia da Educação e Cultura, com atividades interativas e a participação de instituições de ensino; e o Dia do Turismo, que traz debates sobre o desenvolvimento do setor público e privado.

O público também poderá prestigiar atrações tradicionais e muito aguardadas, como a Mostra da Terneira, o Baile da Melhor Idade, o CãoCurso, além de uma programação diversificada no Palco Gastronômico, com apresentações artísticas e musicais ao longo de todos os dias.

Outro ponto de destaque é o Espaço Saúde, que oferecerá ações de prevenção, orientação e promoção do bem-estar, reforçando o compromisso social da feira. Já o Espaço Educação contará com atividades interativas, projetos científicos e experiências voltadas ao aprendizado e à inovação.

No setor agropecuário, palestras técnicas, encontros e painéis irão abordar temas atuais e relevantes, como o Plano Safra 2026/2027 e o desenvolvimento agropecuário regional, fortalecendo o papel da FEICAP como vitrine de conhecimento e desenvolvimento.

A presidente da 18ª FEICAP, Beatriz Vargas, destaca ainda que a feira foi planejada para ser “um espaço de convivência, onde famílias, jovens e idosos possam aproveitar juntos cada momento, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho da comunidade”.

Confira abaixo a programação completa:

De 16 a 21 de abril | Parque de Exposições Egon Júlio Goelzer | Três Passos/RS

16/04 | Quinta-feira – Dia do Empreendedorismo

* 10h – Abertura dos Portões

* 10h às 20h – Torneio de Robótica | 21ª CRE | Espaço Educação

* 14h – Ações de prevenção à dengue | Espaço Saúde

* 18h – SindiMulher | Palco Conexão

* 19h – O marketing e a gestão financeira são tudo! | Palco Conexão

* 20h – Tendências do varejo | Palco Conexão

* 20h – Fechamento do Agro

* 20h – Show Danúbio Azul | Palco Gastronômico

* 22h – Fechamento dos Pavilhões

* 22h30 – Show Indústria Musical | Palco Gastronômico

* 01h – Fechamento do Parque de Exposições

17/04 | Sexta-feira – Dia da Educação e Cultura

* 09h – Abertura dos Portões

* 09h – Assembleia da Rota do Yucumã | Palco Conexão

* 10h às 17h – Ciência para Todos | UNIJUÍ | Espaço Educação

* 10h – Ações de prevenção à dengue | Espaço Saúde

* 13h às 17h – Simpósio Regional do Solo | Palco Raízes

* 14h – Reunião da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde | Palco Conexão

* 14h – Orientações em higiene bucal | Espaço Saúde

* 15h – Espetáculo Fantomania | Palco Gastronômico

* 15h30 – Atividades físicas e saúde mental | Espaço Saúde

* 16h – Espetáculo Caravana Ilusão | Palco Gastronômico

* 18h30 – Abertura Oficial da 18ª FEICAP | Palco Raízes

* 19h – Rodrigo Batista | Palco Gastronômico

* 20h – Banda DGD | Palco Gastronômico

* 20h – Fechamento do Agro

* 21h – Show Consoais e Vogantes | Palco Gastronômico

* 22h – Fechamento dos Pavilhões

* 23h – Show Elis e Luciano | Palco Gastronômico

* 00h30 – Show Ki Cunversa | Palco Gastronômico

* 03h30 – Fechamento do Parque de Exposições

18/04 | Sábado – Dia do Turismo

* 10h – Abertura dos Portões

* 10h às 20h – Mostra da Terneira | Setor Agro

* 14h às 18h – UNIJUÍ em Ação | Espaço Educação

* 14h30 – Show Ágata Azul | Palco Gastronômico

* 15h – Painel dos Eventos Turísticos | Espaço Turismo

* 16h – Banda Ovelha Negra | Palco Gastronômico

* 16h – Painel do Turismo Público | Espaço Turismo

* 17h – Painel do Turismo Privado | Espaço Turismo

* 17h – Show Bruna Corrêa e Zé da Viola | Palco Gastronômico

* 18h – Painel do Turismo Público e Privado | Espaço Turismo

* 19h – Espetáculo “Let’s Rock” – Coral da UNIJUÍ | Palco Gastronômico

* 20h – Fechamento do Agro

* 20h – Show Os Danadões | Palco Gastronômico

* 21h30 – Banda Modelo | Palco Gastronômico

* 22h – Fechamento dos Pavilhões

* 23h30 – Show Cubo Mágico | Palco Gastronômico

* 01h30 – Show Vanderlei Rodrigo | Palco Gastronômico

* 03h30 – Fechamento do Parque de Exposições

19/04 | Domingo – Dia da Melhor Idade

* 09h – Abertura dos Portões

* 09h30 – Celebração Cristã | Palco Gastronômico

* 10h às 18h – Jogos educativos e interativos | SMEC | Espaço Educação

* 14h – Divulgação do serviço SAMU | Espaço Saúde

* 14h às 18h – Baile da Melhor Idade – Banda Sucesso Musical | Palco Raízes

* 14h às 17h – Show de Talentos, Minibalizas, AABB Comunidade e Banda Equalize | Palco Gastronômico

* 17h – Espetáculo “A Fábrica de Brinquedos” – Cia Cadagy | Palco Gastronômico

* 18h30 – Show Os Gaudérios | Palco Gastronômico

* 19h30 – Show Darlan Ortaça | Palco Gastronômico

* 20h – Fechamento do Agro

* 21h30 – Show Tchê Sarandeio | Palco Gastronômico

* 22h – Fechamento dos Pavilhões

* 01h – Fechamento do Parque de Exposições

20/04 | Segunda-feira – Dia do Agro

* 10h – Abertura dos Portões

* 10h às 18h – Jogos educativos e interativos | SMEC | Espaço Educação

* 14h – Orientações sobre tabagismo e demonstração de auriculoterapia | Espaço Saúde

* 14h – Palestra “Plano Safra 2026/2027: Cenários e impactos para o produtor rural” – Cledir Magri (Presidente da Cresol Confederação) | Palco Raízes

* 15h – Encontro dos Meliponários | Palco Raízes

* 15h às 16h30 – Projeto Cante e Encante e Banda Equalize | Palco Gastronômico

* 16h às 18h – Desenvolvimento agropecuário em Três Passos | Palco Raízes

* 18h30 – Show Jahn Berwig | Palco Gastronômico

* 19h – Painel de Inovação: O nosso mundo em transformação | Espaço Turismo

* 20h – Fechamento do Agro

* 20h – Show Raiany de Freitas | Palco Gastronômico

* 21h30 – Show Anjos do Sul | Palco Gastronômico

* 22h – Fechamento dos Pavilhões

* 23h – Banda Pandora | Palco Gastronômico

* 01h – Show Portal da Serra | Palco Gastronômico

* 03h30 – Fechamento do Parque de Exposições

21/04 | Terça-feira – Dia da Mulher

* 09h30 – Caminhada das Mulheres | Saída da Praça Reneu Geraldino Mertz em direção à FEICAP

* 10h – Abertura dos Portões

* 10h – Divulgação do Grupo de Gestantes HCTP | Espaço Saúde

* 10h às 20h – “UERGS na FEICAP: Conhecimento que Transforma Realidades” | Espaço Educação

* 10h – Inauguração do Banco Vermelho | Avenida Principal da FEICAP

* 10h15 – Mexa-se na FEICAP: Desperta Mulher | Palco Gastronômico

* 10h40 – Recepção pelas Prendas Estaduais | Palco Raízes

* 11h10 – Passeio pelo Bosque

* 11h30 – Visita ao Espaço Educação

* 12h – Homenagem às Mulheres | Palco Gastronômico

* 14h – CãoCurso | Palco Gastronômico

* 17h – Show Rafa Ribeiro | Palco Gastronômico

* 18h30 – Show Banda Aesa | Palco Gastronômico

* 19h30 – Encerramento da 18ª FEICAP | Palco Gastronômico

20h30 – Fechamento do Parque de Exposições

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