Brasileirão: Ferreira brilha e São Paulo aplica 4 a 1 no Cruzeiro

Com hat-trick do atacante, Tricolor voltou a vencer após três jogos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/04/2026 às 01h07

O São Paulo abriu com pé direito a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (4) ao derrotar o Cruzeiro no Estádio do Morumbi. O atacante Ferreira foi o protagonista da noite, com direito a hat-trick (três gols marcados). Quem abriu o placar para o Tricolor foi o argentino Calleri. Do lado da Raposa, Christian marcou o gol de honra. O time mineiro, comandado pelo técnico do Roger Machado, interrompe uma sequência de três jogos sem vitórias e dorme na vice-liderança do campeonato, a totoalizar 20 pontos. Já a Raposa permanece na zona de rebaixamento (Z4), em 17º lugar,com apenas sete pontos.

OTricolor começou pressionando e quase abre o placar com Artur. O atacante tentou se desvecilhar u da defesa antes de chutar de dentro da área, mas acabou derrubado por Villalba. O árbitro anotou pênalti e coube a Calleri converter a cobrança, colocando o São Paulo na frente do placar. Mal deu tempo de comemorar e os donos da casa ampliaram o placar. A jogada começou com ataque veloz de Artur, que encaixou um lindo passe nas costas de dois defensores, na medida para Ferreira chutar certeiro, deixando o goleiro Matheus vendido. Mesmo em desvantagem, o Cruzeiro passou a controlar mais a posse de bola e acumulou chances de diminuir o prejuízo. Aos 22 minutos, William chutou forte da entrada da área, mas a bola desviou na defesa, facilitando a defesa do goleiro Rafael. Aos 39, após William cobrar falta na área, Christian tentou marcar de cabeça,mas acabou acertando a rede do lado de fora.

Após o intervalo, o Cruzeiro diminuiu a desvantagem logo no primeiro minuto, com linda jogada de Arroyo. O atacante invadiu a área, driblou Dória e cruzou para Christian, que empurrou para o fundo da rede. Seis minutos depois, a Raposa quase arrranca o empate: Kaiki Buno cruzou para Mathues Pereira cabecear com perigo, mas Rafael impediu o gol dos mineiros com ótima defesa. A noite era mesmo do São Paulo: aos 16 minutos, após cobrança de escanteio de Artur, o defensor Kaio Jorge tentou desviar e, no rebote, o atacante Ferreira balançou a rede, marcando o segundo gol dele na jogo. O Tricolor seguiu soberano em campo e ainda deu tempo de Ferreirinha anotar o terceiro dele. As 39 minutos, o camisa 11 partiu da intermediária, se livrou da marcação e acertou um belo chute cruzado, que selou a vitória do Tricolor por 4 a 1.

