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Chapecoense anuncia demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo

Saída do treinador se dá um dia após derrota por goleada para o Galo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/04/2026 às 16h26

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (3) a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. A saída do treinador se dá um dia após a derrota, por goleada de 4 a 0, da equipe catarinense para o Atlético-MG em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado, a Chapecoense afirmou que, “além do treinador, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também deixam de integrar o quadro de colaboradores da agremiação”.

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A equipe catarinense, que ocupa a 18ª colocação da classificação com apenas sete pontos conquistados, volta a entrar em ação pela competição nacional no próximo domingo (5), quando mede forças com o Vitória na Arena Condá a partir das 16h (horário de Brasília).

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