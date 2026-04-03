Chapecoense anuncia demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (3) a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. A saída do treinador se dá um dia após a derrota, por goleada de 4 a 0, da equipe catarinense para o Atlético-MG em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o desligamento do técnico Gilmar Dal Pozzo. Além do treinador, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também deixam de integrar o quadro de colaboradores da agremiação.



Pela dedicação… pic.twitter.com/RsZB3jgvi6 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 3, 2026

Em comunicado, a Chapecoense afirmou que, “além do treinador, o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz também deixam de integrar o quadro de colaboradores da agremiação”.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A equipe catarinense, que ocupa a 18ª colocação da classificação com apenas sete pontos conquistados, volta a entrar em ação pela competição nacional no próximo domingo (5), quando mede forças com o Vitória na Arena Condá a partir das 16h (horário de Brasília).