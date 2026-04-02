Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fifa altera horário da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo

Seleção brasileira enfrenta o Haiti em 19 de junho a partir das 21h30

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/04/2026 às 21h36

A Fifa alterou o horário da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O confronto da seleção com o Haiti, que estava marcado para as 22h (horário de Brasília) do dia 19 de junho no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi reprogramado para as 21h30.

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

As mudanças foram realizadas após a definição dos últimos classificados para o próximo Mundial de seleções, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho.

Convocação final

Agora as atenções da seleção brasileira se concentram na convocação final para a Copa do Mundo, que será realizada no dia 18 de maio. Nesta oportunidade o técnico Carlo Ancelotti apresentará a lista final de 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

Próximos compromissos

Após a convocação a seleção se apresentará no 25 de maio na Granja Comary. Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo

Brasileiro foi superado por Wang Chuqin, atual campeão mundial
Esportes Há 22 horas

Brasileirão: Ferreira brilha e São Paulo aplica 4 a 1 no Cruzeiro

Com hat-trick do atacante, Tricolor voltou a vencer após três jogos
Esportes Há 1 dia

Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Carioca volta a competir às 2h15 deste domingo contra chinês Chuqin
Esportes Há 2 dias

Corinthians goleia Bragantino e assume liderança do BR Feminino

TV Brasil transmitiu vitória de 5 a 1 das Brabas do Timão
Esportes Há 2 dias

Chapecoense anuncia demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo

Saída do treinador se dá um dia após derrota por goleada para o Galo

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
4.39 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Trânsito Há 1 hora

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo
Economia Há 7 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad
Planejamento Há 7 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril
Política Há 8 horas

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,100,04 +2,83%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias