Governo Leite investe mais de R$ 480 milhões em esporte e lazer desde 2019

O Governo do Rio Grande do Sul está investindo, desde 2019, mais de R$ 480 milhões no esporte gaúcho. Por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o Estado apoia projetos que estimulam a atividade física, formam cidadãos e auxiliam atletas na conquista de grandes resultados. Além disso, financia obras que qualificam os espaços de lazer e unem outras áreas ao esporte, garantindo segurança e qualidade de vida à população.

Da formação ao alto rendimento

Dividido em dez linhas de financiamento, o Programa Pró-Esporte RS contempla desde a formação de cidadãos, a partir do esporte, até o alto rendimento de atletas. Desde 2019, já foram investidos mais de R$ 170 milhões pela iniciativa.

Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte RS ampliou o investimento anual de R$ 25 para R$ 35 milhões anuais, e executou, pela primeira vez, a totalidade dos recursos disponíveis. O programa também expandiu o número de modalidades atendidas, passando de 14 para mais de 60. Além disso, registrou recorde de participação na primeira janela de 2026, com 839 projetos inscritos – crescimento de cerca de 58% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 531.

Um dos exemplos de aplicação de recursos do Pró-Esporte RS é o Espaço Mussa. Criado em 2018, a partir da iniciativa de moradores do Bairro Jardim Aparecida, em Alvorada, o local se consolidou com um investimento de R$ 530 mil. “O Pró-Esporte RS nos ajudou muito. Conseguimos recursos para investir na nossa sede e no Centro de Treinamento, onde realizamos atividades como judô, jiu-jitsu, boxe e capoeira”, conta o coordenador do projeto, Carlo Eduardo.

Já o Handtorres, equipe de handebol de Torres, no Litoral Norte, obteve resultados expressivos pelo Brasil: participou, ao longo dos anos, do Campeonato Brasileiro da modalidade, e garantiu vagas em eventos internacionais, como o Centro Sul-Americano, em 2025, por conta da sétima colocação no torneio nacional. “O Pró-Esporte RS paga alimentação nas viagens, transporte e bolsa para os atletas, o que é muito importante para mantê-los competindo. O financiamento ainda paga os professores e toda a estrutura do treinamento”, destaca o técnico da equipe, Luan Cardoso.

Espaço Mussa acolhe mais de 700 crianças e jovens -Foto: Divulgação SEL

Maior investimento da história

Voltado às prefeituras municipais, o Avançar Mais no Esporte é o maior programa voltado à infraestrutura na área da história do Rio Grande do Sul. A iniciativa visa financiar obras de construção e revitalização de espaços esportivos e de lazer, por meio de dois editais (infraestrutura e iluminação).

Para isso, o governo investiu um valor superior a R$ 178 milhões. Já foram contemplados mais de 160 municípios e realizadas mais de 270 obras. O programa engloba projetos de até R$ 200 mil, com contrapartida de 30% das prefeituras.

Esporte e segurança

Ação inédita que une esporte e segurança, o RS Seguro Esporte é um braço do Programa RS Seguro COMunidade, e atua em 17 territórios com altos índices de vulnerabilidade social, espalhados por oito municípios. Antes, não havia uma ação conjunta entre segurança e esporte no Estado.

Em 2025, foram R$ 8 milhões aportados, em três editais. Já em 2026, o valor aumentou para R$ 10 milhões, totalizando R$ 18 milhões de aporte na iniciativa.

Uma das entidades beneficiadas, o Bonsucesso atua no Bairro Umbu, em Alvorada, e promove aulas de futsal para jovens carentes. O coordenador do projeto, Bruno Nunes, afirma que o RS Seguro Esporte ajuda na inclusão e prevenção à violência. “O investimento garante materiais adequados, organização das atividades e acesso gratuito ao esporte, de modo que muitos jovens tenham uma alternativa saudável no contraturno escolar", comemora.

Já a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS), venceu o edital para mapear e distribuir kits esportivos para projetos que atuam na área esportiva e que tenham viés social. “O edital de equipamentos esportivos do RS Seguro Esportes é uma iniciativa fundamental. Vai contemplar projetos que, muitas vezes, nunca conseguiram acessar recursos públicos, mas que fazem a diferença dentro das comunidades”, avalia o presidente da instituição, Júnior Torres.

A Cufa RS já havia distribuído kits de materiais esportivos quando um dos editais do RS Seguro Esporte era um programa independente, denominado Segue o Jogo. Nessa iniciativa, o governo do Estado aportou R$ 11 milhões para a finalidade.

Formação de talentos e estímulo a sequência da carreira

Outro importante investimento do Estado é o custeio das passagens aéreas e dos uniformes para os atletas que representam o Rio Grande do Sul em competições de base. Desde os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), passando pelos Jogos da Juventude, até chegar aos Jogos Universitários Brasileiros, muitos atletas foram formados e conquistaram vitórias marcantes.

A ginasta Francine de Oliveira representou o RS nos Jogos da Juventude de 2024 e 2025, conquistando 12 medalhas. “Foi muito bom contar com o apoio da Secretaria do Esporte e Lazer para alcançar o meu melhor desempenho e ser campeã representando o Estado”, afirma.

A partir dos resultados desses atletas, o governo gaúcho garante bolsas para que possam seguir na carreira esportiva. Desde sua criação, em 2023, o Programa Bolsa-Atleta RS já investiu mais de R$ 9 milhões em benefícios mensais, divididos em valores de até R$ 875 para a modalidade escolar, até R$ 2,5 mil para a categoria Rendimento e R$ 5 mil para atletas olímpicos e paralímpicos. Antes de 2019, os atletas não recebiam incentivos mensais em forma de bolsas.

Ginasta Francine de Oliveira (C) conquistou medalhas nos Jogos da Juventude -Foto: Divulgação SEL

Acolhimento e inclusão

O Programa Todos no Jogo é a primeira iniciativa do Estado voltada exclusivamente para pessoas com deficiência intelectual. Com investimento de R$ 6 milhões em três edições, desde 2024 o programa repassa, para 20 projetos, até R$ 180 mil.

As modalidades esportivas variam, mas o objetivo é o de incluir e trazer, para a atividade física, as pessoas com deficiência intelectual. São 1,5 mil beneficiados em 14 municípios.

Investimentos do Plano Rio Grande

O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) – localizado no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre – recebe desde atletas amadores em busca de uma vida mais ativa até profissionais de alto nível, medalhistas olímpicos e campeões mundiais. Além disso, o espaço serviu ainda mais à comunidade nas enchentes de 2024, ao funcionar como abrigo.

O governo investirá no Cete, pelo Plano Rio Grande , R$ 21,5 milhões ao longo de 2026 e 2027. O aporte servirá para:

melhorias no ginásio poliesportivo e na pista atlética;

intervenções nas quadras de areia, tênis e futebol 7;

modificações nos ginásios de lutas e de ginástica;

e instalação de elevador para acessibilidade no ginásio de lutas.

Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Aberto à comunidade, o complexo é sede de federações esportivas, que recebem verbas do Estado para incluir a comunidade no esporte. Para isso, a SEL já destinou, além dos investimentos do Plano Rio Grande, mais de R$ 1 milhão via editais de chamamento público para subsidiar o apoio a infraestrutura para as entidades, que ministram atualmente aulas de ginástica, levantamento de pesos, boxe, kickboxing e judô.

Rede de Ginásios Multiuso

Outro programa criado a partir do Plano Rio Grande, o Rede de Ginásios Multiuso contemplará 15 municípios afetados pelas enchentes. Serão construídos ou qualificados 15 ginásios, que terão como diferencial o preparo para servir de abrigo nessas ocasiões. O investimento é de R$ 55 milhões.

Projeção digital de ginásio multiuso -Foto: Divulgação SOP

As instalações terão como diferencial, além da finalidade esportiva, a estruturação para acolher desabrigados e servir como centros de apoio humanitário. As prefeituras garantirão os terrenos – que devem ser em áreas não alagáveis – como contrapartida.

À época das enchentes, cinco federações que tiveram suas sedes comprometidas pelas chuvas foram beneficiadas com verbas aportadas pelo Estado para suas reconstruções, em um valor total de R$ 2 milhões.

Esporte elazer por todo o Rio Grande

O Programa Esporte e Lazer em Movimento leva atividades físicas e de recreação para todo o Estado. A iniciativa abrange a Van do Esporte e Lazer, as Vans Olímpicas e o Circuito Estadual de Skate. O governo já investiu R$ 7 milhões no programa.

O Circuito Estadual de Skate – que conta com o apadrinhamento do skatista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho” – é um dos maiores da modalidade no mundo. A edição mais recente começou no sábado (28/3). Dividido em 20 etapas, com um evento final em Porto Alegre, a iniciativa estará presente em 20 municípios do RS com sessões de treinamentos, denominadas “camps”. O torneio final amistoso ocorrerá na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, com data a ser confirmada.

Atividades promovidas pelas Vans Olímpicas são voltadas para crianças e adolescentes -Foto: Ascom SEL

Já as Vans Olímpicas foram entregues em 26 de março. Desde então, o projeto passou a operar com estrutura de atendimento itinerante com cinco veículos, incluindo a unidade já utilizada pelo Projeto Van do Esporte e Lazer.

Por sua vez, a Van do Esporte e Lazer já atendeu a mais de 230 municípios, de forma gratuita. Os veículos são carregados com brinquedos infláveis e equipamentos para recreação e oficinas de pintura.

Competições e incentivo ao esporte amador

O governo do Estado ainda promove e auxilia financeiramente eventos esportivos que ocorrem ou já ocorreram. O Campeonato Escolar do Rio Grande do Sul (Cergs) mobiliza a comunidade em idade escolar em torno de competições que levam aos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e aos Jogos da Juventude. Para esses e para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), a SEL garante passagens aéreas e uniformes a toda a delegação gaúcha.

Para além dos jovens, já foram realizados e financiados pelo Estado, via SEL, a Copa RS de Futebol Amador, cujo investimento na última edição, em 2024, foi de R$ 800 mil. Já os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul (Jirgs), realizados em 2023, tiveram aporte de R$ 600 mil. Com investimento de R$ 2 milhões, a Copa Estudantil Feminina, que destaca a presença das mulheres no esporte, ainda terá sua data de realização definida.

Em momentos difíceis, o governo também dedicou atenção ao esporte – como na pandemia de Covid-19. No período, profissionais de educação física receberam um auxílio do governo gaúcho, via SEL, no valor total de R$ 4,6 milhões, sendo que cada um dos 7 mil profissionais recebeu R$ 600 do Estado.