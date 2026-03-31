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Escola de Derrubadas aposta em cooperativa estudantil para formar jovens protagonistas

Projeto une ensino, sustentabilidade e empreendedorismo com participação ativa dos alunos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas
31/03/2026 às 10h44
Escola de Derrubadas aposta em cooperativa estudantil para formar jovens protagonistas
(Foto: Reprodução / ASCOM - Prefeitura de Derrubadas)

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, em Derrubadas, desenvolve uma experiência que integra educação, empreendedorismo e sustentabilidade por meio da Cooperativa Escolar Unisalto. Coordenada pela professora Adriane Nessler, a iniciativa reúne 72 alunos, com idades entre 10 e 15 anos, que vivenciam na prática conceitos ligados ao cooperativismo, à organização coletiva e à responsabilidade social.

A proposta vai além das atividades em sala de aula. Os estudantes assumem funções reais dentro da cooperativa, participando da gestão, da produção e da tomada de decisões. O modelo estimula o desenvolvimento de competências como liderança, autonomia, senso crítico e trabalho em equipe, alinhando teoria e prática de forma consistente.

Entre os projetos em andamento, destaca-se a produção de sal temperado, que serve como ferramenta pedagógica para o estudo de propriedades químicas, como solubilidade e cristalização. A atividade permite a aplicação de conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular, conectando o conhecimento científico à vivência cotidiana dos alunos.

Outro destaque é a fabricação de sabão a partir do reaproveitamento de óleo de cozinha usado, coletado junto à comunidade. A prática envolve conceitos de Educação Ambiental e Ciências, especialmente o processo de saponificação, além de abordar a importância do descarte correto de resíduos. A ação contribui diretamente para a preservação ambiental, evitando a contaminação de recursos hídricos e do solo.

A cooperativa também trabalha com princípios de economia circular, ao transformar resíduos em produtos úteis e comercializáveis. Os alunos participam de todas as etapas, desde a coleta da matéria-prima até a venda dos produtos, incluindo a definição de preços com base em custos e o controle financeiro por meio de ferramentas simples de gestão.

Para a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, a iniciativa demonstra o potencial transformador da educação quando aliada à prática. “Parabenizo os alunos pelo envolvimento e dedicação, assim como os professores que conduzem esse trabalho com compromisso e inovação. A cooperativa é um exemplo de como a escola pode formar cidadãos mais conscientes, preparados e protagonistas do próprio futuro”, destaca.

A Cooperativa Escolar Unisalto consolida-se, assim, como um espaço de aprendizagem ativa, no qual o conhecimento ultrapassa os limites da teoria e se transforma em experiência concreta, contribuindo para a formação integral dos estudantes e para o desenvolvimento da comunidade local.

 

 

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