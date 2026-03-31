Vigilância orienta consumidores sobre cuidados na compra de pescados

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou orientações importantes para a população sobre a escolha e o consumo seguro de peixes e frutos do mar neste período de Semana Santa, quando a procura por esses alimentos cresce significativamente.

De acordo com a superintendente Helen Keller, adotar cuidados desde a compra até o preparo é essencial para garantir uma alimentação segura e evitar problemas de saúde.

A nutricionista Jussara Salgado explica que existem características visíveis que indicam a qualidade do pescado. Por serem produtos altamente sensíveis, peixes e frutos do mar exigem conservação adequada para não estragarem rapidamente.

Entre os sinais de frescor estão: carne firme, escamas bem fixadas e brilhantes, olhos claros e salientes, além de guelras avermelhadas e odor leve. Já produtos com cheiro forte, semelhante ao de amônia, devem ser evitados.

Outro ponto importante é a conservação. O pescado fresco deve estar mantido sobre gelo, sem contato direto, e devidamente protegido. No caso dos congelados, é fundamental observar se não há indícios de descongelamento, como embalagens úmidas ou deformadas.

Armazenamento e preparo

Após a compra, o ideal é armazenar o alimento o mais rápido possível. Em casa, recomenda-se realizar a limpeza completa e manter o produto refrigerado em recipiente fechado.

O consumo de peixe cru deve ocorrer em até 24 horas. Já o alimento preparado pode ser mantido por até três dias sob refrigeração adequada.

Durante o preparo, a higiene é indispensável: lavar bem as mãos, higienizar utensílios e evitar o contato entre alimentos crus e cozidos são medidas simples que fazem a diferença.

Cuidados com a saúde

O consumo de pescado contaminado pode causar intoxicação alimentar, com sintomas como náuseas, vômitos e diarreia, podendo evoluir para quadros mais graves.

Segundo a Vigilância, o pescado é nutritivo, mas também bastante suscetível à proliferação de bactérias quando manipulado de forma inadequada.

Para reduzir riscos, a recomendação é planejar as compras e preparar os alimentos próximos ao momento do consumo. Pratos frios devem permanecer refrigerados até serem servidos.

No caso do bacalhau, o dessalgue deve ser feito sempre sob refrigeração, evitando deixá-lo em temperatura ambiente.

A orientação final é que, ao identificar produtos em condições inadequadas ou falta de higiene nos pontos de venda, o consumidor procure a vigilância sanitária local para registro da ocorrência.

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