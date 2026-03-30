Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de março de 2026

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, foi realizada neste Legislativo Municipal a 4ª sessão ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiomiro Albuquerque (MDB), Claudiane da Silva (PDT), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flavio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador Paulo Leandro Diniz.

Ato contínuo, foram apreciadas as seguintes matérias:

- Pedido de Informação nº 003/2026, de autoria do vereador Luiz Flavio Rangel, solicitando ao Poder Executivo Municipal informações sobre diárias pagas ao prefeito e secretários municipais, no período de 2025 até 23 de março de 2026.

- Projeto de Lei nº 022/2026 do Executivo: autoriza o Município a conceder a revisão geral anual e aumento real nos vencimentos dos servidores ativos (efetivos e comissionados), inativos e pensionistas.

- Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2026: concede revisão geral anual e aumento real aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Bicaco/RS e dá outras providências, acompanhado do estudo de impacto orçamentário-financeiro.

- Projeto de Lei nº 023/2026 do Executivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Coronel Bicaco/RS, e dá outras providências.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 24 de março de 2026.

Gabriela Trindade – Agente Legislativo

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.