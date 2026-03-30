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Arena Freestyle reúne atletas e público em São Paulo

O Arena Freestyle Internacional, realizado no sábado (28) no Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, reuniu atletas brasileiros e estrangeiros ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/03/2026 às 19h03
Arena Freestyle reúne atletas e público em São Paulo
Victor Silva / Arena Freestyle

O Arena Freestyle Internacional, realizado no último sábado (28), em São Paulo, reuniu atletas brasileiros e estrangeiros e atraiu grande público ao Centro de Esportes Radicais, no bairro do Bom Retiro. A programação contou com apresentações individuais e em dupla, com execução de manobras de alto grau de dificuldade. O espaço, voltado à prática de esportes urbanos, foi utilizado como palco para as disputas e demonstrações, reunindo espectadores de diferentes faixas etárias.

Entre os participantes estiveram os brasileiros Fred Kyrillos, Marcelo Simões, Jeff Campacci, Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Cláudio Rocha, nomes reconhecidos no cenário nacional da modalidade. Também participaram atletas internacionais, como os chilenos Marco "Chino" Gonzales e Maravilla Aravena, além do mexicano Johan Nungaray. As apresentações dos atletas estrangeiros chamaram a atenção do público pela interação durante as exibições, incluindo celebrações e movimentos coreografados, aliados a manobras de alto nível técnico.

Um dos momentos destacados da programação foi a participação de Marcelo Simões, atleta com título internacional na categoria conhecida como "Best Whip", que realizou uma de suas manobras características durante o evento.

As disputas reuniram atletas brasileiros e estrangeiros em apresentações avaliadas pelo desempenho técnico. Na final, houve confronto entre o brasileiro Fred Kyrillos e o chileno Chino Gonzales, com decisão definida por diferença mínima e o título da noite ficando no Brasil.

De acordo com a organização, os ingressos foram esgotados antes da data do evento, indicando alta demanda do público por esse tipo de atração na capital paulista. O secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, esteve presente e comentou a realização. "É importante ver a ocupação de espaços públicos com atividades esportivas que reúnem diferentes públicos e incentivam o uso dessas estruturas", afirmou.

O evento contou com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster Energy e Honda, copatrocínio da Kawasaki, apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão foi da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

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