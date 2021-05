Campo Novo: Vacinação para profissionais de educação e grupo de deficientes permanentes acontece amanhã,01

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar a vacinação para profissionais de educação e para o grupo de deficientes, na terça-feira,01 de junho.

A vacinação será na Unidade Básica de Saúde, das 7:30h ás 11:30h e das 13:30h até ás 16:30. É necessário levar documentos e carteira de vacinação.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.