Crissiumal: Aulas presencias estão suspensas

A Secretaria da Educação, juntamente com a Administração Municipal, divulgou na manhã desta segunda-feira (31), que as atividades escolares presenciais, nos dias 31 de Maio (hoje), 01 e 02 de junho será suspensa, devido a necessidade de sanitizar os espaços das escolas. As atividades nesses dias serão de forma remota.

A secretaria lembra as famílias para que sigam os protocolos de segurança, e que quando houver casos positivados na família, que o aluno fique em casa, sem ir para a escola pelo tempo recomendado.

O retorno das atividades presenciais se dará a partir de segunda-feira, dia 07 de junho. Em caso de dúvidas, os pais poderão entrar em contato com os diretores municipais.

