Celso Neto inicia temporada do TCR Brasil na vice-liderança

O piloto Celso Neto começou a temporada 2026 de automobilismo do TCR na vice-liderança da tabela nacional, apenas nove pontos atrás do líder, Raphael Reis, seu companheiro de equipe na TCR americana. Na corrida de 8 de março, realizada em Curvelo (MG), ele ficou em quarto lugar geral, totalizando 60 pontos, e segundo na divisão brasileira do campeonato.

O grid contou com competidores argentinos, uruguaios, brasileiros e também profissionais que atuam nos Estados Unidos. O Circuito dos Cristais, local da corrida, tem um valor especial para Neto: foi lá onde ele iniciou sua trajetória profissional no automobilismo de turismo, quando tinha apenas 14 anos.

"Sair de Curvelo como vice-líder é um resultado fantástico que valida todo o trabalho de transição e acerto que fizemos com o novo veículo Cupra. O nível do grid está altíssimo, mas a constância que mostramos aqui pode provar que estamos no caminho para lutar por esse campeonato até o fim", celebrou Neto.

Na avaliação do piloto, um fator que colaborou para o bom desempenho foi a colaboração técnica entre a W2 Pro GP e a Stallion Motorsports, equipe brasileira que disputa a temporada completa da IMSA Michelin Pilot Challenge nos EUA e conseguiu um feito histórico para uma equipe estreante ao fazer a pole position em Daytona na etapa de abertura.

"Isso permitiu que eu utilizasse em Minas Gerais o mesmo equipamento, o Cupra León VZ de última geração, com o qual já venho acumulando quilometragem e resultados expressivos nos EUA", explicou Neto.

Nascido em Salvador (BA), Neto mora desde os quatro anos de idade nos Estados Unidos. Foi lá onde deu seus primeiros passos no automobilismo, quando tinha apenas cinco anos. Foi o piloto mais jovem a subir ao pódio no Campeonato Turismo Nacional, aos 16 anos. Participou também da Stock Car, sendo premiado duas vezes como revelação na categoria (Rookie). Para a Stallion Motorsports, a presença no pódio brasileiro reforça o posicionamento da marca CUPRA e a competência da gestão em competições de elite. A corrida em Curvelo também contou mais uma vez com o apoio estratégico da AMED, empresa local e patrocinadora master do time, que viu sua marca em destaque no pódio de uma das categorias de maior crescimento no continente.

"A performance do Celso em Curvelo demonstra a maturidade e acerto nas escolhas do projeto Stallion. Conseguimos transferir a expertise que estamos desenvolvendo na IMSA, nos Estados Unidos, para o Brasil em tempo recorde. Esse pódio não é apenas um troféu, mas a prova da eficiência técnica dessa parceria com a W2 Pro GP e Celso Neto", afirmou Flávio Bergmann, diretor de comunicação e marketing da Stallion Motorsports.

A próxima etapa do campeonato no Brasil acontece entre os dias 11 e 12 de abril, no Autódromo Internacional do Velopark, no Rio Grande do Sul. Já nos Estados Unidos, Celso Neto e Raphael Reis terão o compromisso em Laguna Seca de 1º a 3 de maio, em mais um desafio com 2 horas de duração.

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