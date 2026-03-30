Leite detalha proposta de concessão do serviço de água e esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul

A iniciativa visa à concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário em municípios que realizam a gestão desses serviços diretamente, seja por meio de órgãos públicos, autarquias ou associações privadas. Para tanto, o governo do Estado vem realizando, nos últimos meses, intenso diálogo com os municípios envolvidos e prepara o projeto conceitual de engenharia – etapa fundamental para a elaboração do modelo econômico-financeiro.

Leite destacou que o projeto RS Saneamento representa um compromisso do Estado com a dignidade e a qualidade de vida da população gaúcha. “Quando falamos de água tratada e esgoto, estamos falando de saúde, de cuidado com as pessoas e de oportunidades mais justas para todos. Ainda há muitas famílias que não têm acesso a esses serviços básicos, e isso precisa mudar. Nosso objetivo é garantir que cada gaúcho e gaúcha tenha esse direito assegurado, com responsabilidade, planejamento e diálogo com os municípios. Estamos trabalhando para construir soluções que levem mais qualidade de vida, proteção ambiental e desenvolvimento para todas as regiões do Estado”, afirmou o governador.