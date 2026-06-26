Vôlei: Brasil é superado pela Itália, seu 2º revés na Liga das Nações

A seleção masculina de vôlei passa por uma fase de instabilidade na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (26), o Brasil sofreu a segunda derrota consecutiva na competição. A equipe dirigida por Bernardinho não resistiu à Itália, que venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/23, 22/25 e 25/23 em Liubliana (Eslovênia).
O ponteiro Matteo Bottolo e o oposto Alessandro Bovolenta - filho do ex-central Vigor Boloventa, ídolo do vôlei italiano, que faleceu em 2012 - comandaram o triunfo da seleção europeia, com 20 e 19 pontos, respectivamente. A Itália foi letal, principalmente, no saque, com nove pontos no fundamento, contra dois do Brasil.
Pelo lado verde e amarelo, o ponteiro Lucarelli (14 pontos), o oposto Bryan e Judson (ambos com 12 pontos) foram os principais jogadores. O também central Flávio, com quatro pontos de bloqueio dos nove anotados por ele no jogo, foi outro destaque.
O próximo desafio será neste sábado (27), às 15h30 (horário de Brasília), contra os anfitriões. No domingo (28), às 11h30, será a vez de pegar o Canadá, novamente em Liubliana. A competição tem transmissão ao vivo online no canal VBTV da Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World).
Na Liga das Nações, 18 seleções fazem 12 jogos entre si ao longo de três semanas, cada uma com quatro partidas e duelos em diferentes países. Após quatro confrontos - e quatro vitórias - em Brasília, o Brasil enfrenta, neste momento, uma sequência de quatro encontros na Eslovênia. Entre os dias 15 e 19 de julho, a série será em Chicago (Estados Unidos), encerrando a primeira fase.
A pontuação funciona da seguinte forma: vitória por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garante três pontos; triunfo por 3 a 2 dá dois pontos à seleção ganhadora e um à perdedora. As sete melhores campanhas vão à fase eliminatória, de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo (China). Os anfitriões já estão classificados.
O Brasil caiu para o sexto lugar, estacionado nos 11 pontos. A Itália, com a vitória por 3 a 1, foi a 13, ultrapassando a equipe verde e amarela e assumindo a quinta posição. Com 16 pontos, o Japão tem a melhor campanha, seguido pela Ucrânia, que superou os brasileiros na última quarta-feira (24), por 3 a 1.