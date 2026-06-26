Encerramento de projeto de estímulo à cidadania fiscal reúne estudantes do RS

O encerramento do Desafio Intermunicipal de Educação Fiscal (Dief) 2026 reuniu, na quinta-feira (25/6), em Porto Alegre, estudantes, professores, servidores públicos e autoridades para celebrar os resultados da iniciativa que mobilizou escolas públicas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul em torno da cidadania fiscal e da educação para a participação social. O evento marcou a conclusão da edição deste ano do projeto e a entrega das premiações às equipes vencedoras.

Ao longo dos últimos meses, alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental participaram de desafios e atividades voltados à compreensão da função social dos tributos, orçamento público e mecanismos de transparência na gestão dos recursos públicos. O Dief é promovido pelas prefeituras municipais de Lavras do Sul e Tupanciretã, da Região Central, por meio de seus Grupos Municipais de Educação Fiscal (GMEF), em parceria com o Programa de Educação Fiscal do RS (PEF-RS), ligado à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Ao todo, a segunda edição da iniciativa registrou 30 equipes participantes de 30 municípios do Rio Grande do Sul. Com a participação, essas localidades também garantiram pontuação no Programa de Integração Tributária (PIT), que incentiva ações de interesse mútuo entre Estado e municípios voltadas ao incremento da arrecadação do ICMS – impactando diretamente nos repasses de recursos às prefeituras gaúchas.

Durante o evento de encerramento, foram realizadas atividades de integração entre os participantes, exibidos os principais momentos da competição e entregues os prêmios aos estudantes e professores orientadores das equipes com melhor desempenho, incluindo equipamentos tecnológicos e mochilas exclusivas do PEF-RS.

O título estadual ficou com a equipe Impostores, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Inês, de Cerro Grande do Sul (Região Sul), que somou 1.876 pontos. A segunda colocação foi conquistada pela equipe TribuForge, da EMEF João Claudir Caproski, de Itapuca (Vale do Caí), com 1.856,23 pontos. Em terceiro lugar ficou a equipe Jaguares, da EMEF Duque de Caxias, de Giruá (Noroeste), com 1.842 pontos.

A edição também contou com apoio de diversas instituições e entidades, representadas na solenidade de encerramento e premiação: Sefaz, por meio da Receita Estadual; Controladoria-Geral da União; Tribunal de Contas do Estado; Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Afisvec); Sindicato dos Servidores da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Sindifisco-RS); Associação dos Funcionários da Coletoria Estadual e Fiscalização Estadual (Afocefe); Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu); Masper Assessoria; e Eficax Consultancy.

Sobre o Dief

Realizado pela primeira vez em 2025, o Dief busca fomentar, por meio de uma competição entre equipes das escolas participantes, a cidadania, o conhecimento sobre a função social dos tributos e o protagonismo juvenil por meio de metodologias ativas e ferramentas digitais. A iniciativa é coordenada por Jeruza Quintana Petrarca, do GMEF de Lavras do Sul, e Ana Caroline Pierini, do GMEF de Tupanciretã. A Receita Estadual atua como apoiadora do projeto, por meio da Divisão de Relacionamento com Cidadãos e Municípios (DRCM).

Ao longo da competição, os alunos enfrentaram uma jornada dividida em três grandes módulos temáticos: Economia Local (com produção de murais interativos e vlogs), Orçamento Público (elaboração de podcasts e projetos de lei, muitos dos quais foram apresentados na Câmaras de Vereadores dos respectivos municípios) e Transparência Pública (investigações em portais oficiais). Além das atividades lúdicas e práticas de cada etapa, a pontuação acumulada nos desafios bônus e no desafio final definiu o ranking das grandes equipes campeãs de 2026.

O encerramento coroou o empenho de estudantes, professores e escolas participantes, reforçando a importância da educação fiscal como instrumento para a construção de uma sociedade mais consciente, transparente e comprometida com o interesse público. O evento final contou com a presença de cerca de 160 pessoas, representando 17 dos 30 municípios participantes: Alegria, Alto Feliz, Cerro Grande do Sul, Esmeralda, Giruá, Itapuca, Jari, Júlio de Castilhos, Lavras do Sul, Mampituba, Muitos Capões, Nova Boa Vista, Porto Xavier, Quinze de Novembro, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e Teutônia.