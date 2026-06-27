Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na Copa

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26) foi marcada por partidas pelos grupos G, H e I.
As duas últimas partidas serão na madrugada de sábado, à meia noite, com Egito e Irã, partida disputada em Seattle, e Nova Zelândia e Bélgica, em Vancouver.
Os franceses venceram com facilidade por 4 a 1 os noruegueses, que entraram em campo com 10 reservas. Com três gols de Dembélé e um de Doué (Aasgaard descontou), a partida mais pareceu um amistoso. A equipe Les Blues - apelido da seleção francesa - ficou com o primeiro lugar do grupo I, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Os atuais vice-campeões mundiais ainda aguardam pelo adversário na próxima fase (16 avos de final). A Noruega, que terminou em segundo lugar na chave, com seis pontos, vai encarar a Costa do Marfim, na terça (30), em Dallas.
O Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 em Toronto e ficou em terceiro na chave. Os iraquianos não pontuaram.
A Espanha chega nesta terceira rodada com uma vantagem de dois pontos diante de seu adversário, o Uruguai. Uma vitória simples garantirá a liderança do grupo aos espanhóis. Com chances de terminar a fase de grupos como líder da chave, caso vença a Espanha, o Uruguai promete um jogo taticamente equilibrado, ciente do risco que qualquer vitória, no outro confronto do grupo, pode complicar sua classificação.
As duas seleções têm chances de avançar para próxima fase. Após empates com a Espanha e Uruguai, os cabo-verdianos podem se classificar apenas com outro empate.
O Egito lidera com uma vantagem de dois pontos diante do Irã, adversário nesta rodada. Das quatro equipes do grupo, o Egito é a única que depende apenas de si para garantir a liderança do grupo.
Bélgica, apontada como favorita antes da Copa, acabou obtendo apenas dois empates nas primeiras rodadas. Nova Zelândia é apontada como azarão do grupo.