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Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na Copa

França e Senegal golearam seus adversários na última rodada de grupos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/06/2026 às 00h26

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26) foi marcada por partidas pelos grupos G, H e I.

As duas últimas partidas serão na madrugada de sábado, à meia noite, com Egito e Irã, partida disputada em Seattle, e Nova Zelândia e Bélgica, em Vancouver.

>> Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira (26) da Copa do Mundo:

França 4 x 1 Noruega (Grupo I)

Os franceses venceram com facilidade por 4 a 1 os noruegueses, que entraram em campo com 10 reservas. Com três gols de Dembélé e um de Doué (Aasgaard descontou), a partida mais pareceu um amistoso. A equipe Les Blues - apelido da seleção francesa - ficou com o primeiro lugar do grupo I, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Os atuais vice-campeões mundiais ainda aguardam pelo adversário na próxima fase (16 avos de final). A Noruega, que terminou em segundo lugar na chave, com seis pontos, vai encarar a Costa do Marfim, na terça (30), em Dallas.

Senegal 5 x 0 Iraque (Grupo I)

O Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 em Toronto e ficou em terceiro na chave. Os iraquianos não pontuaram.

Uruguai x Espanha (Grupo H)

A Espanha chega nesta terceira rodada com uma vantagem de dois pontos diante de seu adversário, o Uruguai. Uma vitória simples garantirá a liderança do grupo aos espanhóis. Com chances de terminar a fase de grupos como líder da chave, caso vença a Espanha, o Uruguai promete um jogo taticamente equilibrado, ciente do risco que qualquer vitória, no outro confronto do grupo, pode complicar sua classificação.

Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)

As duas seleções têm chances de avançar para próxima fase. Após empates com a Espanha e Uruguai, os cabo-verdianos podem se classificar apenas com outro empate.

Egito x Irã (Grupo G)

O Egito lidera com uma vantagem de dois pontos diante do Irã, adversário nesta rodada. Das quatro equipes do grupo, o Egito é a única que depende apenas de si para garantir a liderança do grupo.

Nova Zelândia x Bélgica (Grupo G)

Bélgica, apontada como favorita antes da Copa, acabou obtendo apenas dois empates nas primeiras rodadas. Nova Zelândia é apontada como azarão do grupo.

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