Família confirma morte de modelo do DF em terremoto na Venezuela

A brasiliense Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, é uma das vítimas do terremoto que atingiu a Venezuela na noite da última quarta-feira (24). A informação foi divulgada por familiares por meio de redes sociais nesta sexta-feira (26).

Segundo o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, a modelo estava na cidade costeira de La Guaira, uma das áreas mais atingidas pelos terremotos, no momento da tragédia.

A modelo morava com o namorado venezuelano há dois meses em La Guaira, a cerca de 25 km da capital Caracas.

"Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio", escreveu seu irmão.

O Itamaraty confirmou a morte de uma cidadã e um cidadão brasileiros na quarta-feira (24), mas a identidade das vítimas não foi informada . Ainda não há informações oficiais de que Vanessa é uma das vítimas confirmadas pelo Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores disse que segue acompanhando a situação e que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.

Até o momento, as informações apontam que 920 pessoas morreram . Os feridos chegam a 3.360, 172 pessoas continuam presas sob os escombros e mais de 4.000 estão desalojadas.

O governo brasileiro mandou um avião com uma equipe de busca e resgate para auxiliar na ajuda às vítimas . A missão é composta por 44 pessoas e 12 toneladas de equipamentos.

Um segundo voo sairá na manhã deste sábado (27) para reforçar o atendimento às vítimas dos terremotos. A aeronave levará uma Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, militares para operar o hospital e purificadores de água.

A operação, autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integra o esforço internacional de assistência humanitária às populações afetadas pelos tremores e atende a pedido do governo venezuelano.

O voo transportará 48 militares da Marinha do Brasil, que operarão o hospital de campanha. Levará também 100 purificadores de água com painel solar (capacidade de tratamento 5.000 litros/dia cada), que serão doados à defesa civil venezuelana.

>> Veja na TV Brasil: