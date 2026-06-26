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Geadas marcam o início do inverno; veja os registros da região Celeiro

Frio intenso marcou os primeiros dias da estação, com temperaturas próximas de 0°C, paisagens cobertas pela geada e mudança no tempo prevista para o fim de semana

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
26/06/2026 às 14h00
Geadas marcam o início do inverno; veja os registros da região Celeiro
(Foto: Beto/Samu)

O inverno começou oficialmente no Hemisfério Sul no último domingo, 21 de junho, e não demorou para mostrar sua força na Região Celeiro. Os primeiros dias da estação foram marcados por uma intensa massa de ar frio, que provocou três amanheceres consecutivos com geada e temperaturas próximas de 0°C em diversos municípios da região.

Entre quarta-feira (24), quinta-feira (25) e esta sexta-feira (26), moradores de Tenente Portela e cidades vizinhas acordaram com os campos cobertos por uma espessa camada de gelo, formando cenários típicos do inverno gaúcho. As baixas temperaturas transformaram a paisagem logo nas primeiras horas da manhã, rendendo diversos registros feitos pela população.

Ouvintes da Rádio Província enviaram os registros feitos nas manhãs geladas desse inverno:


(Foto: Mauro Schumann)


(Foto: Mauro Schumann)

Na manhã desta sexta-feira, os termômetros marcaram cerca de 2°C em Tenente Portela. Em municípios da região, como Vista Gaúcha, além do frio intenso, houve formação de cerração em vários pontos, reduzindo a visibilidade nas primeiras horas do dia. O cenário foi semelhante em diferentes localidades do Rio Grande do Sul, onde o amanhecer também foi marcado por temperaturas muito baixas.


(Foto: Polaco de Tenente Portela)


(Foto: Jornal Província)

Apesar do frio rigoroso no início do dia, a presença do sol favoreceu a elevação gradual das temperaturas durante a tarde. A máxima prevista para esta sexta-feira é de aproximadamente 17°C, proporcionando um clima mais agradável em comparação ao amanhecer.

Mudança no tempo chega no fim de semana

A massa de ar frio ainda mantém o tempo firme nesta sexta-feira em Tenente Portela e municípios vizinhos, como Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas, Três Passos, Barra do Guarita e Redentora. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva. Durante a noite, a nebulosidade aumenta, mas o tempo segue seco.

No sábado (27), o tempo continua aproveitável durante boa parte do dia, com predomínio de sol entre muitas nuvens. As temperaturas sobem um pouco em relação aos últimos dias, com mínima prevista de 6°C e máxima de 19°C. No entanto, à noite, aumentam as condições para pancadas isoladas de chuva.

Já no domingo (28), a situação muda de forma mais significativa. A previsão indica o avanço da instabilidade sobre a Região Celeiro, com chuva ao longo do dia e possibilidade de temporais, descargas elétricas e volumes elevados de precipitação. A orientação é que moradores e motoristas acompanhem a previsão do tempo, principalmente aqueles que pretendem viajar ou realizar atividades ao ar livre.

Previsão das temperaturas

  • Sexta-feira (26): mínima de 2°C e máxima de 17°C.
  • Sábado (27): mínima de 6°C e máxima de 19°C.
  • Domingo (28): mínima de 14°C e máxima de 17°C.

Após uma primeira semana marcada pelo frio intenso e pelas geadas que cobriram a Região Celeiro, o inverno segue mostrando sua característica de rápidas mudanças. Enquanto os próximos dias indicam aumento da nebulosidade e retorno da chuva, os registros das primeiras geadas da estação já ficam marcados como um dos principais destaques climáticos deste início de inverno.

 

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