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Governador Eduardo Leite destaca reconhecimento nacional do projeto de PPP para novo hospital estadual em Viamão

O projeto de parceria público-privada (PPP) para o novo hospital estadual em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, terá o seu edital pub...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/03/2026 às 12h23
Governador Eduardo Leite destaca reconhecimento nacional do projeto de PPP para novo hospital estadual em Viamão
Proposta recebeu o selo Fast-Infra, que destaca os melhores projetos da modalidade em andamento no país -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O projeto de parceria público-privada (PPP) para o novo hospital estadual em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, terá o seu edital publicado nas próximas semanas. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta segunda-feira (30/3), no Palácio Piratini. Em meio à preparação do texto, a proposta de concessão recentemente recebeu o selo Fast-Infra, que destaca os melhores projetos da modalidade em andamento no país.

De acordo com a plataforma, "partindo do princípio de que apenas os ativos que incorporam as melhores práticas obterão o Selo, a Fast-Infra pode garantir que os governos integrem altos padrões ambientais, sociais, de governança e de resiliência na regulamentação do desenvolvimento e financiamento de infraestrutura".

A iniciativa do governo do Estado, que prevê uma instituição com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana, foi apresentada e discutida em audiência pública com a comunidade em outubro de 2025. O processo de consulta à população se encerrou naquele mês, com 157 contribuições recebidas.

Para o governador, este reconhecimento reforça a qualidade da proposta e o compromisso do Estado com a modernização da saúde pública. “Receber um selo como o Fast-Infra demonstra que estamos estruturando um projeto sólido, com responsabilidade e alinhado às melhores práticas de governança e sustentabilidade. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população a um atendimento de qualidade, com mais eficiência e capacidade de resposta, especialmente em uma região que demanda esse reforço na rede de saúde. É mais um passo importante para garantir serviços melhores e mais próximos das pessoas”, afirmou Leite.

Projeção mostra como será a fachada do novo hospital de Viamão -Foto: Divulgação/Ascom Serg
Projeção mostra como será a fachada do novo hospital de Viamão -Foto: Divulgação/Ascom Serg

A proposta, elaborada pelo Executivo estadual e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), prevê uma instituição de saúde com 350 leitos, referência em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral e que opere de maneira integrada com as demais unidades da rede pública.

Conquista para toda a região

O vice-governador destacou que a publicação desse edital é uma grande conquista para Viamão e para a Região Metropolitana de Porto Alegre. “Por meio dessa parceira, vamos entregar para a sociedade um serviço moderno, com previsibilidade de custos e metas claras de desempenho. Viabilizando esse hospital, fortalecemos a estratégia de saúde na Região Metropolitana, ampliando a capacidade hospitalar com foco em eficiência, sustentabilidade e resultados para a população”, avaliou Gabriel Souza, que também participou do evento. “A nova instituição vai reduzir deslocamentos, ampliar o acesso a saúde e qualificar atendimentos de média e alta complexidade”, acrescentou.

De acordo com o projeto, o parceiro privado será o responsável pela construção, manutenção e operação do hospital, incluindo os serviços médicos. Durante o período de concessão, cuja duração prevista é de 25 anos, caberá ao Estado regular e fiscalizar a operação.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destaca o benefício para a população. “Hoje, damos um passo muito importante para a saúde pública de Viamão. A parceria público-privada representa mais do que um modelo de gestão — é um compromisso com eficiência, qualidade e, principalmente, com o cuidado às pessoas. Nosso objetivo é garantir um atendimento mais ágil, moderno e resolutivo para a população, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Seguimos trabalhando com seriedade para ampliar o acesso e qualificar cada vez mais os serviços de saúde no nosso Estado”, destacou a secretária.

Para Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha, destaca o potencial da obra para os moradores da região: "A unidade em Viamão será um hospital de grande porte, articulado com as necessidades da Região Metropolitana e com as especialidades mapeadas pelo diagnóstico prévio realizado pelo governo do Estado", ressaltou.

Texto: Ascom Serg
Edição: Secom

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