Governador Eduardo Leite apresenta projeto de parceria público-privada para ampliar infraestrutura e serviços no Caff

A proposta prevê investimento estimado em R$ 1,32 bilhão ao longo de 30 anos para obras de reforma, requalificação e equipagem, bem como para a operação, manutenção e gestão do complexo, incluindo edificações onde estão alocados órgãos como o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Leite reforçou que o projeto de PPP do Centro Administrativo Fernando Ferrari representa um passo decisivo na modernização da gestão pública e na qualificação dos serviços prestados à população. “Estamos olhando para o futuro ao propor a requalificação de um dos principais complexos administrativos do Estado, com mais eficiência, organização e qualidade. Essa parceria permite modernizar estruturas, melhorar as condições de trabalho dos servidores e oferecer um atendimento mais ágil e integrado ao cidadão. É um investimento que preserva o patrimônio público, ao mesmo tempo em que incorpora inovação e sustentabilidade na gestão”, disse.