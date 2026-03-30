Neste domingo dia 29 foi celebrado o Domingo de Ramos que marcou o início da Semana Santa em Tenente Portela.

Na manhã de domingo dia 29, a tradicional procissão de Ramos teve início na Praça Tenente Bins, com a realização da bênção dos ramos, reunindo fiéis e moradores da cidade. Em seguida, os participantes percorreram a parte central da cidade, conduzindo a procissão até a Matriz.

Durante o trajeto, houve uma parada especial no Hospital Santo Antônio, onde um grupo de colaboradores representava a instituição. Um altar foi preparado na entrada principal, e ali foi realizado um momento de oração e bênção, direcionado a todos os colaboradores, pacientes internados e à direção do hospital.

Após a cerimônia, a procissão retomou seu percurso em direção à Matriz, mantendo o caráter tradicional e comunitário do evento, que reforça a fé e a integração da população local.









(Foto: Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela)





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