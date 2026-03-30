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Sefaz RS lança tutoriais do Nota Fiscal Fácil para produtores rurais

Vídeos ensinam emissão de notas eletrônicas e funcionalidades avançadas do aplicativo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações Governo RS
30/03/2026 às 11h12
Sefaz RS lança tutoriais do Nota Fiscal Fácil para produtores rurais
(Foto: Ascom Sefaz)

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz RS) lançou nesta segunda-feira (30) uma série de tutoriais voltada a produtores rurais do Estado, com foco no uso do aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF), uma das principais ferramentas para emissão de notas fiscais eletrônicas. Os vídeos estão disponíveis no canal da Sefaz no YouTube.

A iniciativa visa facilitar a adaptação dos produtores à obrigatoriedade da emissão de notas eletrônicas, que passou a valer para todos os profissionais da área em janeiro de 2026. O antigo bloco em papel, conhecido como “talão do produtor”, deixou de ser fornecido pela Sefaz. Quem ainda possui o documento poderá utilizá-lo até 30 de abril; após essa data, será necessário adotar o NFF.

Os tutoriais foram divididos em três partes e são ministrados pelo auditor-fiscal Geraldo Callegari, chefe da Seção de Informações Fiscais da Receita Estadual. O primeiro vídeo aborda operações básicas no aplicativo, como cadastro de produtos, cadastro de clientes e emissão de notas. O segundo detalha funcionalidades avançadas, incluindo ambiente de testes, emissão offline, cadastro de operadores e transportadores, emissão de relatórios e devolução de compras. Por fim, a terceira parte ensina procedimentos específicos, como vendas de merenda escolar, vendas para Centrais de Abastecimento (Ceasa) e emissão de contranotas. Cada vídeo permite busca por capítulos para facilitar o aprendizado.

“Desde 2023, temos ministrado capacitações em diferentes regiões do Estado, a pedido de sindicatos e cooperativas, para instruir os produtores no uso dessa ferramenta, que simplifica muito o processo. Agora, sabendo quais são as principais dúvidas, montamos estes tutoriais como um guia para quem está começando a usar o NFF”, explica Callegari.

O Nota Fiscal Fácil foi idealizado pela Receita Estadual gaúcha e desenvolvido pela Procergs, com apoio do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (Encat). O aplicativo já está disponível para download, e um manual completo de uso pode ser acessado neste link.


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