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Sexta-Feira Santa: tradição de não comer carne vermelha

Entenda o significado religioso e o que é permitido na data

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
30/03/2026 às 10h53
Sexta-Feira Santa: tradição de não comer carne vermelha
(Foto: Freepik)

A Sexta-Feira Santa é um momento marcado pela reflexão, pelo jejum e pelo respeito à morte de Jesus Cristo. Entre os católicos, é tradicional evitar o consumo de carne vermelha nesse dia, como forma de simbolizar penitência e reverência ao sacrifício de Cristo na cruz. Historicamente, a carne vermelha está associada a celebrações e ao consumo festivo, por isso sua abstinência representa um gesto de humildade e renúncia.

Essa tradição também reforça a ideia de que o único sangue derramado nesse dia foi o de Cristo. A orientação faz parte das práticas da Igreja Católica durante a Quaresma e sugere uma alimentação mais simples, permitindo o consumo de peixe, ovos, massas, verduras e outros alimentos leves. O peixe, em especial, tornou-se comum por ser visto como uma opção mais simples, enquanto se recomenda evitar a carne de animais de sangue quente.

Embora a prática não seja obrigatória para todos, ela é incentivada aos fiéis como forma de vivenciar o significado da data. Mais do que a alimentação, a Sexta-Feira Santa convida ao recolhimento e à reflexão espiritual.


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