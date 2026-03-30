Semana começa com calor e chance de chuva isolada na região

Uma massa de ar quente segue atuando sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (30), influenciando as condições do tempo em Três Passos e região. O dia começa com predomínio de sol e períodos de céu claro durante a manhã.

Ao longo da tarde e da noite, no entanto, haverá aumento da nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de chuva isolada. Esses episódios devem ser irregulares e mal distribuídos, podendo ocorrer com intensidade em pontos específicos da região.

As temperaturas durante a madrugada ficaram entre 20°C e 22°C. Durante o dia, o aquecimento será um pouco menor em comparação com o registrado no domingo, mas a sensação de abafamento persiste. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C na maior parte das cidades, podendo atingir os 36°C nos locais mais quentes.

Para os próximos dias, entre terça-feira (31) e sexta-feira (3), a tendência é de tempo firme, com predomínio de sol em toda a região. As temperaturas apresentam leve redução, mas o calor ainda será predominante. Na terça-feira, as máximas devem ficar entre 32°C e 34°C, enquanto de quarta a sexta-feira os termômetros devem marcar entre 31°C e 33°C.