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Celesc reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Portas Abertas em Florianópolis

A Celesc recebeu cerca de 2.500 pessoas neste sábado, 28, durante mais uma edição do Portas Abertas, realizada na Administração Central, em Florian...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/03/2026 às 10h06
Celesc reúne cerca de 2,5 mil pessoas no Portas Abertas em Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

A Celesc recebeu cerca de 2.500 pessoas neste sábado, 28, durante mais uma edição do Portas Abertas, realizada na Administração Central, em Florianópolis. O evento aproximou a comunidade do universo da energia elétrica, com uma programação diversificada para toda a família.

Entre os destaques, esteve a visita guiada ao Centro de Operações Integradas (COI), considerado o “cérebro” do sistema elétrico de Santa Catarina. Os visitantes conheceram como funciona o monitoramento em tempo real da rede e o trabalho contínuo para garantir energia de qualidade aos catarinenses.

A programação contou ainda com atrações culturais, apresentações de bandas e dança, feira, espaço com a história da Celesc, emissão de RG, atividades para crianças e diversos serviços à população.

O evento teve a presença do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, além de diretores da Companhia, como Elói Hoffelder (Operação e Serviços), Cláudio Varella (Engenharia e Obras), Julio Pungan (Financeiro) e Pedro Schmidt de Carvalho Junior (Jurídico).

Para Tarcísio Rosa, a ação reforça a conexão com a população. “Abrir as portas da Celesc é mostrar, com transparência, o trabalho que realizamos todos os dias para levar energia com qualidade aos catarinenses. É uma oportunidade de aproximação e de valorização desse serviço essencial para a vida das pessoas”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para Humberto Ziliu, que participou da visita guiada, a experiência foi marcante. “Foi muito legal conhecer todo este trabalho de bastidores que ninguém vê, que é a Celesc cuidando das pessoas, do atendimento, 24 horas por dia, monitorando a rede para que possamos receber energia de qualidade”, elogiou

O visitante Anderson Peixer também ressaltou a importância do evento. “Foi bom conhecer e entender o que a Celesc representa para Santa Catarina. Um trabalho muito bacana e essencial para a vida de todos nós. Parabéns Celesc por cuidar dos catarinenses”, afirmou.

O Portas Abertas reforça o compromisso da Celesc com a transparência, a proximidade com a população e a valorização do serviço prestado aos catarinenses.

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