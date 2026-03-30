Veículo desgovernado cai sobre estrutura de empresa em Crissiumal

Uma van perdeu o controle e terminou sobre o telhado de um estabelecimento comercial em Crissiumal nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 30.

De acordo com as informações iniciais, o veículo desceu desgovernado pela Rua Doutor Becker, cruzou a Rua Inhacorá e acabou atingindo a cobertura da empresa Hartmann Construções, localizada com frente para a Avenida Santa Rosa.

Apesar do susto e dos estragos provocados na estrutura, não houve registro de pessoas feridas. As circunstâncias do ocorrido ainda devem ser apuradas.

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