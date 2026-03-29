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Museu do Futebol lança audioguia em formato de programa de rádio

Iniciativa tem o objetivo de aumentar a acessibilidade para visitantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/03/2026 às 20h12
Museu do Futebol lança audioguia em formato de programa de rádio
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Aumentar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, com este objetivo o Museu de Futebol lançou oficialmente neste mês o audioguia “Futebol é Mais”, um projeto inédito e inovador de audiodescrição dramatúrgica da nova exposição principal da instituição.

O audioguia (que estava disponível desde o segundo semestre de 2025, mas que agora tem versões em inglês e espanhol) usa o formato de um programa de rádio, conduzido por dois âncoras (apresentadores) e uma repórter, que conduz todo o percurso expositivo.

“Desenvolvemos esse projeto com muito cuidado ao longo de dois anos e, durante o processo, percebemos que um programa de rádio poderia agregar um valor interessante à audiodescrição, pois é um meio de comunicação muito consumido pela pessoa com deficiência visual. E fomos além: trabalhamos para que esse material também pudesse atender a um público maior. A ideia é que as pessoas sem deficiência visual [exceto as pessoas com deficiência auditiva] ouçam a audiodescrição, achem interessante a experiência que propomos e compreendam um pouco mais como as pessoas com deficiência visual constroem as imagens com o recurso da audiodescrição. Nesse sentido é uma ampliação do entendimento do que pode ser esse recurso de acessibilidade”, afirma a audiodescritora e diretora da Inclusive Acessibilidade, Georgea Rodrigues.

Através da nova ferramenta oferecida pelo Museu do Futebol, os visitantes ficam sabendo de fatos marcantes de alguns dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Dois exemplos são Pelé ou Marta. Sobre o Rei do Futebol é informado que ele se tornou verbete de dicionário. Já em relação à Rainha é dito que ela jogou descalça durante um bom período da vida e utilizou cabeças de boneca como bola em suas peladas em Alagoas.

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