Domingo, 29 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia

Seleção brasileira enfrenta europeus em amistoso na próxima terça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/03/2026 às 16h26

O técnico italiano Carlo Ancelotti comandou neste domingo (29) um treino de preparação para o amistoso contra a Croácia. A atividade contou com a participação de todos os jogadores, inclusive do atacante Vinicius Júnior, que foi poupado da atividade do último sábado (28) por causa de dores na coxa.

Após ser derrotado pela França por 2 a 1 na última quinta-feira (26), o Brasil volta a entrar em ação na próxima terça-feira (31), quando enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília).

Na atividade deste domingo Ancelotti fez algumas experiências, em busca de substitutos para o atacante Raphinha e o lateral Wesley, cortados por problemas musculares sofridos no jogo contra a França. Luiz Henrique ganhou uma oportunidade na vaga do jogador do Barcelona, enquanto Ibañez apareceu na lateral direita. Outras mudanças foram a entrada de Marquinhos na zaga, de Danilo no meio-campo e de João Pedro no ataque.

Desta forma, o técnico Ancelotti formou a equipe titular da seguinte forma: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Júnior.

Após o amistoso com a Croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Abertura do Circuito Estadual de Skate realizada na cidade de Portão -Foto: Divulgação
Esporte e lazer Há 8 horas

Governo do Estado dá início ao Circuito Estadual de Skate 2026 na cidade de Portão

O governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou o evento de abertura do Circuito Estadual de Skate 2026 neste sábado (28/3),...
Esportes Há 24 horas

Grêmio supera Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino

Mosqueteiras venceram a primeira sob o comando de Jéssica de Lima
Esportes Há 1 dia

Goiás sedia a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo

Mais de quatro mil crianças participam da disputa a partir de domingo
Esportes Há 2 dias

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

Jogadores sofreram lesões musculares na derrota de 2 a 1 para a França
Esportes Há 2 dias

Seleção brasileira de remo disputa Sul-Americano em Porto Alegre

Competição reúne atletas das categorias sub-19, sub-23 e de pararemo

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
19h31 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 29 minutos

Caminhada do Silêncio em São Paulo denuncia violência de estado
Geral Há 2 horas

Dois homens morrem em queda de avião em Rio Claro, no sul fluminense
Internacional Há 2 horas

Brasil critica Israel por proibir religiosos no Santo Sepulcro
Esportes Há 3 horas

Carlo Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
Educação Há 4 horas

Plataforma do MEC facilita volta de jovens e adultos ao ensino público

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,115,43 +0,20%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias