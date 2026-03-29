Domingo, 29 de Março de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado dá início ao Circuito Estadual de Skate 2026 na cidade de Portão

O governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou o evento de abertura do Circuito Estadual de Skate 2026 neste sábado (28/3),...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/03/2026 às 11h36
Governo do Estado dá início ao Circuito Estadual de Skate 2026 na cidade de Portão
Abertura do Circuito Estadual de Skate realizada na cidade de Portão -Foto: Divulgação

O governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou o evento de abertura do Circuito Estadual de Skate 2026 neste sábado (28/3), no Parcão, em Portão. Com investimento de R$ 2,5 milhões do Estado, o evento é apadrinhado pelo ídolo da modalidade Sandro Dias, o Mineirinho. Durante as cinco horas de atividades, que tiveram início às 9h, foram realizadas demonstrações da modalidade, com a presença de professores, oferecidas atividades de recreação e apresentado o projeto, que faz parte do Programa Esporte e Lazer em Movimento, da SEL.

Quatro pessoas em frente a um grande painel onde está escrito Circuito RS de Skate
Secretário Juliano Franczak e dirigentes na abertura do Circuito Estadual de Skate em Portão -Foto: Divulgação

Com a presença do secretário Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o público pôde ter uma amostra de como será o acolhimento a ser realizado no primeiro dia de cada uma das etapas, que irão acontecer de sexta-feira a domingo. "É uma alegria muito grande ver o skate ganhando cada vez mais espaço no nosso Estado. Esse investimento de R$ 2,5 milhões mostra que o governo está comprometido em levar esporte, inclusão e oportunidades para a nossa juventude. Ter o apoio de um ídolo como Sandro Dias fortalece ainda mais esse projeto. O Circuito Estadual chega para incentivar novos talentos e aproximar o esporte das comunidades de todo o Rio Grande do Sul.", destacou o secretário. Estiveram presentes também o prefeito de Portão, Kiko Hoff, e dirigentes da Associação Beneficente Projeto Getsemani, responsável pela organização do Circuito.

vários jovens de frente para rampas de skate fazendo exercícios físicos
Jovens participam da abertura do Circuito Estadual de Skate -Foto: Divulgação

Durante o evento, atividades movimentaram o lançamento do Cicurito. O skatista profissional Paulo Galera fez uma apresentação, junto a convidados, para demonstrar a modalidade, e uma aula prática de iniciação ao skate foi desenvolvida. Ainda foram oferecidas oficinas de skate de dedo e de stencil, atividades de exercícios corporais e alongamento e uma roda de conversa entre os monitores Patrícia Giroto, Ederson Kiko, Davi Winter, Eduardo Winter, Alessandro Miquim e Pedro Sweel e alunos.

Sessões de treinamento da modalidade

Com uma equipe responsável que supervisionará todas as atividades e atenção à valorização dos espaços públicos, a participação feminina e a presença de pessoas com deficiência a diversidade, os eventos serão organizados em sessões de treinamento itinerantes, denominadas de camps, e ações formativas, divididos em duas faixas etárias, dos sete aos 12 anos, e dos 13 aos 18 anos. A programação do Circuito Estadual de Skate contempla etapas em Portão, Montenegro, Canela, Capão da Canoa, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Arroio do Meio, Lajeado, Pelotas, Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, Picada Café, Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga.

Texto: Vinicius de Moura Gaiger/Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 16 horas

Grêmio supera Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino

Mosqueteiras venceram a primeira sob o comando de Jéssica de Lima
Esportes Há 19 horas

Goiás sedia a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil do mundo

Mais de quatro mil crianças participam da disputa a partir de domingo
Esportes Há 2 dias

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

Jogadores sofreram lesões musculares na derrota de 2 a 1 para a França
Esportes Há 2 dias

Seleção brasileira de remo disputa Sul-Americano em Porto Alegre

Competição reúne atletas das categorias sub-19, sub-23 e de pararemo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esportes Há 2 dias

Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026

Portaria contempla programas Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 36°
30° Sensação
1.39 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Segunda
35° 20°
Terça
33° 17°
Quarta
33° 16°
Quinta
33° 15°
Sexta
34° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 7 minutos

Crianças de comunidade quilombola andam na escuridão para ir à escola
Esporte e lazer Há 23 minutos

Governo do Estado dá início ao Circuito Estadual de Skate 2026 na cidade de Portão
Direitos Humanos Há 43 minutos

Tráfico de africanos: países são desafiados a reparar escravização
Saúde Há 1 hora

Horta comunitária reúne memória, cuidado e cidadania em favela do Rio
Geral Há 2 horas

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,433,29 +0,56%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias