Governo do Estado dá início ao Circuito Estadual de Skate 2026 na cidade de Portão

O governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou o evento de abertura do Circuito Estadual de Skate 2026 neste sábado (28/3), no Parcão, em Portão. Com investimento de R$ 2,5 milhões do Estado, o evento é apadrinhado pelo ídolo da modalidade Sandro Dias, o Mineirinho. Durante as cinco horas de atividades, que tiveram início às 9h, foram realizadas demonstrações da modalidade, com a presença de professores, oferecidas atividades de recreação e apresentado o projeto, que faz parte do Programa Esporte e Lazer em Movimento, da SEL.

Secretário Juliano Franczak e dirigentes na abertura do Circuito Estadual de Skate em Portão - Foto: Divulgação

Com a presença do secretário Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o público pôde ter uma amostra de como será o acolhimento a ser realizado no primeiro dia de cada uma das etapas, que irão acontecer de sexta-feira a domingo. "É uma alegria muito grande ver o skate ganhando cada vez mais espaço no nosso Estado. Esse investimento de R$ 2,5 milhões mostra que o governo está comprometido em levar esporte, inclusão e oportunidades para a nossa juventude. Ter o apoio de um ídolo como Sandro Dias fortalece ainda mais esse projeto. O Circuito Estadual chega para incentivar novos talentos e aproximar o esporte das comunidades de todo o Rio Grande do Sul.", destacou o secretário. Estiveram presentes também o prefeito de Portão, Kiko Hoff, e dirigentes da Associação Beneficente Projeto Getsemani, responsável pela organização do Circuito.

Jovens participam da abertura do Circuito Estadual de Skate - Foto: Divulgação

Durante o evento, atividades movimentaram o lançamento do Cicurito. O skatista profissional Paulo Galera fez uma apresentação, junto a convidados, para demonstrar a modalidade, e uma aula prática de iniciação ao skate foi desenvolvida. Ainda foram oferecidas oficinas de skate de dedo e de stencil, atividades de exercícios corporais e alongamento e uma roda de conversa entre os monitores Patrícia Giroto, Ederson Kiko, Davi Winter, Eduardo Winter, Alessandro Miquim e Pedro Sweel e alunos.

Sessões de treinamento da modalidade

Com uma equipe responsável que supervisionará todas as atividades e atenção à valorização dos espaços públicos, a participação feminina e a presença de pessoas com deficiência a diversidade, os eventos serão organizados em sessões de treinamento itinerantes, denominadas de camps, e ações formativas, divididos em duas faixas etárias, dos sete aos 12 anos, e dos 13 aos 18 anos. A programação do Circuito Estadual de Skate contempla etapas em Portão, Montenegro, Canela, Capão da Canoa, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Arroio do Meio, Lajeado, Pelotas, Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, Picada Café, Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga.

Texto: Vinicius de Moura Gaiger/Ascom SEL

Edição: Secom