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Grêmio supera Internacional por 2 a 1 no Brasileiro Feminino

Mosqueteiras venceram a primeira sob o comando de Jéssica de Lima

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/03/2026 às 19h46

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil , o Grêmio derrotou o Internacional pelo placar de 2 a 1, na tarde deste sábado (28) no Sesc Campestre, em Porto Alegre, em confronto válido pela 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo, as Mosqueteiras chegaram aos quatro pontos, na 14ª colocação. Já as Gurias Coloradas permaneceram com sete pontos após o revés, agora na 11ª posição da tabela.

O Grêmio, que chegou ao primeiro triunfo sob o comando da técnica Jéssica de Lima, abriu o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo com um chute de fora da área da meio-campista Camila Pini. Quatros minutos depois as Gurias Coloradas igualaram o marcador com um gol em cobrança de falta da atacante Darlene.

As Mosqueteiras deram números finais ao marcador aos 19 minutos da etapa final com a atacante Brenda Woch.

Quem também triunfou pela competição neste sábado pelo placar de 2 a 1 foi o Bahia, que bateu o Bragantino. Já América-MG e Mixto não passaram do 1 a 1.

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