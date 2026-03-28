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FEICAP apresenta 18ª edição repleta de inovações e shows de destaque em Três Passos

Lançamento ocorreu na noite de sexta-feira (27), em Três Passos, no Cine Teatro Globo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
28/03/2026 às 10h25
FEICAP apresenta 18ª edição repleta de inovações e shows de destaque em Três Passos
(Foto: Divulgação / Feicap)

O lançamento da 18ª edição da FEICAP, realizado na noite de sexta-feira (27) em Três Passos, foi muito além de uma simples apresentação: marcou o início de uma edição que pretende entrar para a história da feira.

Com o Cine Teatro Globo tomado por um ambiente de entusiasmo e expectativa, a organização revelou detalhes do evento, reforçando a proposta de uma feira ainda mais ampla, atualizada e marcante para visitantes e expositores.

A programação da noite trouxe uma combinação entre tradição e inovação. Entre os destaques, estiveram a exibição do vídeo oficial — que já desperta emoção no público — e uma palestra voltada aos expositores, com foco em ampliar oportunidades e fortalecer negócios.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação dos trajes das soberanas, que encantaram os presentes ao evidenciar elegância, identidade cultural e o orgulho de representar a região.

Ao final, os convidados participaram de um coquetel de confraternização, proporcionando um espaço de interação, troca de ideias e celebração pelo evento que se aproxima.

Consolidada como uma das principais feiras multissetoriais do Noroeste gaúcho, a FEICAP segue impulsionando o desenvolvimento regional ao reunir comércio, inovação, cultura e entretenimento, atraindo grande público todos os anos.

A programação já está definida e promete grandes atrações entre os dias 16 e 21 de abril. Entre os shows confirmados estão:

  -  17/04 – Israel & Rodolffo

  -  18/04 – Traia Véia

  -  20/04 – Hugo & Guilherme

Os ingressos já estão disponíveis, e a expectativa é de mais uma edição de sucesso, reunindo milhares de pessoas em Três Passos.

 

 

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