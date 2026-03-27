Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira

Jogadores sofreram lesões musculares na derrota de 2 a 1 para a França

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/03/2026 às 19h13

O atacante Raphinha e o lateral Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Assim, os dois jogadores não estarão disponíveis para defender a seleção brasileira no amistoso com a Croácia, que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (31).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os dois sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

“Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los”, diz o comunicado da CBF.

Após o amistoso com a Croácia, o Brasil ainda terá dois compromissos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro será um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Seleção brasileira de remo disputa Sul-Americano em Porto Alegre

Competição reúne atletas das categorias sub-19, sub-23 e de pararemo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esportes Há 11 horas

Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026

Portaria contempla programas Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico
Esportes Há 19 horas

Ancelotti diz que Brasil pode competir com melhores equipes do mundo

Declaração foi dada após derrota de 2 a 1 da seleção para a França
Esportes Há 19 horas

Flamengo derrota Juventude por 3 a 1 no Brasileiro Feminino

TV Brasil transmitiu partida da 5ª rodada da competição
Esportes Há 1 dia

COI veta participação de mulheres trans em jogos femininos oficiais

Decisão vale para os jogos olímpicos de 2028, em Los Angeles

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
28° Sensação
1.27 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Economia Há 24 minutos

Governo regulamenta lei do devedor contumaz
Esportes Há 24 minutos

Raphinha e Wesley são cortados da seleção brasileira
Internacional Há 24 minutos

Frentes no Líbano e Iraque surpreendem Israel/EUA em guerra contra Irã
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova proposta para impedir corte de BPC por posse de veículo na família
Senado Federal Há 43 minutos

Senado analisa MP de reajuste salarial das forças de segurança do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,10%
Euro
R$ 6,03 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,613,93 -4,41%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias